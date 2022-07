“Por estafadores”: robaron carísima joya a cuñado de Yeferson Cossio y no recibió apoyo de nadie

Jhoan López ahora está en Europa con su pareja, Cintia Cossio, así como con su cuñado Yeferson y otros amigos en el festival Tomorrowland, que se realiza en Boom, en Bélgica. Allí le robaron una cadena que costó una millonada.

Esta era una cadena con diamantes que estaba valuada en 22 millones de pesos, se la había regalado Cintia.

Y pues López se quejó en sus historias.

“De esta manera fue que a nosotros nos robaron en Tomorrowland”, introdujo, al relato.

Y pues todo pasó cuando el hombre sencillamente fue al baño.

“Yo tenía una cadenita colgada, pero esa era una nueva que me regaló Cintia, que era con diamantes. […] En ese momento se me acercaron cinco tipos todos eufóricos, me rodearon completamente con una bandera y uno de ellos me cogió la cadena y me la arrancó”, expresó.

López, según su relato, alcanzó a uno de los ladrones y hasta pensó en pelear por la cadena, pero recordó que estaba en Europa y no en Colombia, por lo que las normas de seguridad en los festivales son estrictas y lo sacarían del lugar.

Y pues no sabría qué habría pasado: como no sabe hablar en inglés, no sabe hasta dónde lo llevarían. Hasta arruinaría su viaje, pensó.

Acá relató todo:

Sin embargo, la gente no fue nada solidaria

Muchas personas se fueron con tra él, definitivamente. Y pues por las acusaciones de estafa de antes, y otras más.

De nuevo, Nicolás Arrieta lanzó denuncias contra el trío de influencers. Afirmó que el “método Cossio” no es más que un fraude, debido a estos testimonios.

Arrieta dice tener pruebas, sin embargo los Cossio dicen que son “calumnias”. Incluso han pasado acciones legales para detenerlo.

Sin embargo, para la gente son culpables, si bien no señalan a López de ser un estafador. Pero no les tienen piedad. Les dicen que por “karma” es que les pasa eso.