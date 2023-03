Como siempre, no dan respuesta: empleado de Rappi exige apoyo tras apuntarle la pierna

Un empleado de Rappi exigió apoyo a través de las redes sociales, pues tras apuntarle la pierna mientras laboraba para ellos, la empresa de delivery, como siempre, no le dio respuesta.

Es así como este joven no dudó en publicar una imagen en la que se aprecia su imposibilidad para seguir laborando y a pesar de que ha hecho múltiples solicitudes sobre el apoyo que necesita para solventar su situación, solo ha recibido mensajes automáticos de parte de la empresa que se niega a dar la cara ante ello.

Es así como se generó un fuerte debate sobre el descaro que han tenido al no colaborar con su solicitud en la que solo necesita la información de los pasos a seguir para así obtener el beneficio laboral que el corresponde, sin embargo, no le faltó una importante red de apoyo que consiguió gracias a la exposición de su caso, pues más de un abogado y hasta importantes empresarios no dudaron en solidarizarse con él y expresaron su intención de apoyarlo plenamente.

Empleado de Rappi exige apoyo tras apuntarle la pierna y como siempre, no le dieron respuesta ante la actual situación con la que quedó imposibilitado para seguir trabajando con ellos. Sin embargo, con mucha valentía, este joven acudió a las redes y expresó su caso: “Sr Rappi Colombia tuve un accidente laborando con ustedes, ocasionando amputación de pierna. Hace +1mes pedí el historial de pedidos para el trámite de seguros. Aunque estoy incapacitado, me han hecho ir a su oficina y aun no brindan la info. ¿Les parece justo eso?”.

Ante este malestar que le ha ocasionado el “engorroso” cumplimiento de los trámites para así cumplir con lo establecido en su contrato, el joven dejó en evidencia la falta de solidaridad o empatía que han tenido con él y con los miles de trabajadores que siempre manifiestan su malestar ante la ausencia de apoyo legal. Por eso, no es de extrañar que ahora que muchos abogados están interesados en su caso, surja otra demanda que los descalifique aún más en el mercado de deliverys en Colombia.

