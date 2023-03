¿Quién sabe a dónde se fue a meter? influencer gringo descalifica a Cartagena y dice que es ‘la nueva Sodoma’

Influencer gringo descalifica a Cartagena y dice que es ‘la nueva Sodoma’. Por eso se hizo viral en las redes sociales en las que dividió opiniones, pues hubo quienes lo apoyaron, mientras otros se preguntaron “¿Quién sabe a donde se fue a meter?”, pues habló sobre la peor parte de esta ciudad.

Y es que a través de su video este joven narró cómo fue su experiencia al visitar esta parte de la tierra colombiana en la que a su criterio, encontró todos los “vicios” y las personas más “cínicas” del mundo, pues desde que llegó se consiguió con mujeres “de negocios” que solo buscaban sonsacarlo para quitarle dinero y de las que logró huir, para luego toparse con hombres que solo le ofrecían drogas o cualquier tipo de ‘sustancia ilícita’.

Incluso, llegó a comentar que en ese lugar no hay paz y que todos sus habitantes están perdidos. Con ello, generó un polémico debate además de cientos de comentarios en contra, por considerar que su “mala experiencia” no determina en realidad la totalidad de acciones de sus habitantes.

“Esta ciudad latina es la nueva Sodoma. Sodoma, era la ciudad más malvada en la Biblia. Tenía todos los vicios. La venta de mujeres, tragos, drogas, juego, ladrones y violaciones. En mis viajes por Latinoamérica yo he visto una ciudad muy parecida. En mi primera noche en esa ciudad, dos mujeres de ‘negocios’ me agarraron e intentaron llevarme en un carro y tuve que huir y tantos hombres en la calle intentaron venderme tantos vicios. No hay paz y las personas ahí son muy cínicas. Creo que están perdidas. Entonces, ¿Cuál ciudad es? Cartagena, Colombia”, dijo el influencer gringo que descalifica a Cartagena y dice que es ‘la nueva Sodoma’.

Quien sabe a donde se fue a meter , soy colombiano y nunca he pasado por eso, tengo muchos amigos extranjeros q han visitado Cartagena y les parece maravilloso y dicen q volverían — K2d2 (@katurro28) March 8, 2023

A este discurso le llovieron miles de reacciones entre las que destacaron señalamientos en contra de su opinión: “¿Quién sabe a dónde se fue a meter?”, “Soy colombiano y nunca he pasado por eso, tengo muchos amigos extranjeros que han visitado Cartagena y les parece maravilloso y dicen que volverían”, “Deje de despotricar de Cartagena solo porque estaba en el barrio equivocado”, “Tiene que ser un gringo de una estado Yankee conservador para que haga un video haciendo el sorprendido”.