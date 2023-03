“Poco empática”: Juanita Gómez se une a los ataques a Carolina Cruz por sus comentarios.

Los comentarios hechos por Carolina Cruz, una de las presentadoras del programa matutino del canal Caracol, Día a Día, no han dejado de causar polémica y revuelo, pues sus palabras poco medidas se convirtieron en un ataque directo a las mujeres que se someten al retiro de implantes mamarios.

Sin verguenza alguna, en medio de la emisión en vivo y en directo, y teniendo al frente suyo invitadas que se sometieron al mismo procedimiento, mencionó que las mujeres se retiran sus prótesis mamarias por “moda”. Sus declaraciones se volvieron virales y ya son muchas las mujeres del medio que han comentado y le han dado ‘su tablazo’ a Carolina por lo que dijo.

“Se sacó las ‘puchecas’, quedó como un hombre, plana como una pared, con una cicatriz horrible; no, pero sigo deprimida y sigo con depresión, entonces yo digo, hay que manejar el tema y se debe tratar con mucha responsabilidad y sobre todo lo digo a quienes son influenciadores en redes sociales porque cada caso es diferente”, afirmó Carolina Cruz en la emisión de ‘Día a día’.

“No estoy en contra de la explantación, ni más faltaba. Yo estoy a favor de que la mujer esté sana, que se sienta bien, que se vea linda y femenina completamente, pero a mí lo que no me parece que es llevadero ni correcto es que ahora, todas las mujeres, como fulanita en redes sociales empezó a hablar de este tema y sutanita, entonces se volvió una moda y todas empezaron a sacar citas médicas”, remató, provocando gestos de sorpresa, desagrado y shock para todos los que se encontraban en el set.

Juanita Gómez: “que falta de empatía”; duras críticas a Carolina Cruz de su parte

Juanita Gómez, reconocida periodista, no pudo evitar dar su opinión referente al tema; no escatimó en sus palabras y en poner ‘en su sitio’ a la caleña.

“Que falta de empatía tener a unas mujeres en una entrevista contando su historia sobre la explantación mamaria y salir con estos estereotipos; sobre todo de lo que debe ser el cuerpo de la mujer, despreciando un poco lo que tienen que vivir estas mujeres y, lo peor diciéndoles, ahora que parecen hombres; como si una mujer fuera más mujer si las tiene así (gesto que hace alusión a senos grandes), cuando la mayoría lo hace por razones médicas”, dijo Juanita Gómez.

Este es el video donde la periodista se despacha contra los comentarios de Carolina Cruz:

“Se quitan los implantes porque llevan años padeciendo síntomas y no solo es falta de empatía, es falta de criterio decir que la extracción de las siliconas de los senos es un ‘moda’, porque no es una cirugía cualquiera, es compleja y además necesita de una reconstrucción. No es moda, es salud, y es increíble que todo internet tenga que estárselo explicando a la presentadora” continuó Gómez, y con visible molestia.

¿En qué consiste en esta enfermedad? Explicación para Carolina Cruz y que se informe

El síndrome de Asia, gracias a su nombre en inglés “Autoinmune Syndrome Induced by Adjuvants”, es una acción autoinmune o inflamatoria del cuerpo a una sustancia extraña al organismo, como los implantes de silicona.

Esta problemática se ha venido visibilizando gracias a que varias mujeres en la industria del entretenimiento se han sometido a este procedimiento, por miedo a llegar a desarrollar este problema gracias a sus implantes.

La depresión, la migraña, la fatiga, el insomnio, dolores articulares y/o musculares, infecciones urinarias, son tan solo algunos de los síntomas del Síndrome de Asía.

Alan González, médico especialista en cirugía plástica, explica que es causado por una sustancia o cuerpo extraño en el organismo como pueden ser, entre otras posibilidades, las prótesis mamarias de silicona.

Durante los últimos años se ha visto como los cirujanos más reconocidos del país han visto un incremento de personas que desean someterse a ese procedimiento y es por el miedo a padecer estos síntomas justamente. Incluyendo a las mujeres que lo hacen por gusto, o porque su implante ya ha tiene más de 10 años.

Muchas de las mujeres que se someten al retiro de implantes, afirman que todos los síntomas desaparecen cuando han tomado la decisión de quitarse los implantes.

Segun la International Society of Aesthetic Plastic Surgery, se conoce que la cirugía para retirar implantes aumentó un 22,6% (+49,6% en los últimos cuatro años), y la elevación de mamas un 31,4% en el último año.