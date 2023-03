Mónica Fonseca ‘pone en su sitio’ a Carolina Cruz con su experiencia en mano

Mónica Fonseca ‘pone en su sitio’ a Carolina Cruz y con especialista en mano

Carolina Cruz no ha dejado de dar de que hablar gracias a los horribles comentarios que hizo durante la emisión de 8 de marzo en Día a día. Uno de los temas de los que hablaban en ese segmento era acerca tocando era el del retiro de los implantes de seno.

“Se sacó las ‘puchecas’, quedó como un hombre, plana como una pared con una cicatriz horrible, no, pero sigo deprimida y sigo con depresión, entonces yo digo, hay que manejar el tema y se debe tratar con mucha responsabilidad y sobre todo lo digo a quienes son influenciadores en redes sociales porque cada caso es diferente”, fueron las exactas palabras dichas por Carolina Cruz y que reventaron las redes

No solo los televidentes salieron a opinar sobre lo que la presentadora dijo, muchas famosas colombianas que han pasado por el mismo proceso, entre ellas Mónica Fonseca, tuvo un mensaje contundente y la puya contra Carolina Cruz no se hizo esperar.

“Explantada, tranquila, feliz, femenina. La decisión la tomé por moda, moda de sentirme libre, saludable y tranquila. Igualito que cuando me puse prótesis por moda en su momento de tener un par de tallas más”, dijo Fonseca en su cuenta de Instagram

Pero ahora, la presentadora y con su experiencia por este proceso a su lado, se encargó de poner en su sitio a Carolina Cruz, por medio de un video en redes.

El video de Monica Fonseca donde puso en su lugar a Carolina Cruz

En aras de concientizar sobre el síndrome de Asia, enfermedad que obliga a algunas mujeres a sacarse los implantes de senos que se realizan, ella y su esposo, el actor Juan Pablo Raba, hablaron desde su experiencia en un sentido video:

Y sus palabras fueron acompañadas por el siguiente mensaje en la descripción, donde invitó a no acomplejarse ni mucho menos caer en estereotipos banales. Cada mujer es libre de decidir que tipo de procedimiento estético le realiza a su cuerpo, y no tiene por qué sentirse mal porque esta enfermedad aparezca:

“Al final del día lo ÚNICO que importa es atender y acompañar a las pacientes que SI tienen síndrome de Asia o enfermedad de los Implantes Mamarios bajo el seguro de cada una. Y seguir demostrando cómo a la inmensa mayoría sale bajan los síntomas o se les desaparecen. Dejar de vivir en el siglo pasado y celebrar nuestras formas y feminidades de la manera más auténtica. Dejar de coger de chivo expiatorio a la persona que dice (por la razón que sea) una información es suficiente … información. Pedirle, que va; exigirles a los médicos que aún no lo hacen que INFORMEN CORRECTAMENTE sobre síndrome de Asia o enfermedad de los Implantes Mamarios”, sentenció Mónica Fonseca.

“De ahí cada paciente, como lo hice hace tantos años, DECIDIRÁ DE MANERA INFORMADA si se pone o no lo que se quiera poner. Dejar de decirle “loca” a la que tiene síntomas y no reconocen la enfermedad. Por Dios y por caridad, un poco de compasión por la enfermedad de quien la sufre. ¡Hacer un esfuerzo como sociedad par que los dueños de las prótesis actuales (que son varios laboratorios) simplemente pongan inversión en llegarle a un material que no genere esta reacción y listo! Para eso hay investigadores/ras fantásticos Para crear soluciones. Póngase o quítese informada. Va a quedar divina si lo hace con un VERDADERO profesional de la cirugía y no con un/a persona que le opina sobre su cuerpo porque tiene un molde en la cabeza del que no se ha podido salir.”, finalizó la actriz.

Los comentarios se han llenado de apoyo y de muchas otras personas narrando sus experiencias mientras luchaban contra el sindrome de ‘Asía’.