Una ‘boleta’: los 5 peores momentos de pena ajena que ha dado Carolina Cruz.

La presentadora de ‘Día a día’ no ha dejado de recibir comentarios y burlas por el desmedido comentario que dijo acerca del retiro de implantes de seno y de cómo ahora se hacía ‘por moda’.

No solo es, además agregó que las mueres que hacían esto terminaban ‘pareciendo hombres’, e incluso sus propios compañeros de set quedaron en shock al escuchar las palabras de Carolina, estando en plena conversación con expertos en el tema.

Este es el video de Carolina Cruz afirmando su comentario que ha sido catalogado como ‘idiota’ por quienes han rechazado su postura:

Esa carolina cruz sale con unas cosas impresionantes 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️. Me sorprende que la dejen ser presentadora. pic.twitter.com/pwoxst2h3l — Nita⁷ 💜 (@tucoraz49460737) March 9, 2023

Esto ha llevado que incluso protesten para que la retiren del programa matutino del Canal Caracol.

Pero esta no ha sido la unica vez que la presentadora ha causado pena ajena con sus comentarios y acciones.

Los 5 peores momentos de pena ajena que ha dado Carolina Cruz

La ex de Lincoln Palomeque ha tenido bastantes moments a lo largo de su carrera que la han puesto en el centro de atención, y no positivamente. Por eso, les hacemos un recuento de las 5 veces en que la presentadora ‘se ha boleteado’:

1. Su reacción ante el desmayo de una invitada en Día a día

Y es que luego de que una de las chicas identificada como María y que es una de las actrices principales de la obra teatral ‘El Principito’ luego de su participación en el programa ‘Día a Día’ asustó a todos al desmayarse luego de terminar su show.

Ante esto, Carolina Soto si reaccionó de inmediato a ella para ver que sucedia; Carolina Cruz quedó paralizada y sin reaccionar. Esto la llevó a ser tildada de ser una ‘insensible’.

Si algún día me desmayo, espero que no sea al lado de Carolina Cruz pic.twitter.com/2P29I3S8TN — Nicolás López (@nicolasslopez) October 13, 2022

2. Cuando usó libros para crear un ‘portacuchillos’

Otra ocasión fue cuando trató de orientar a las amas de casa para crear su propio portacuchillos con elementos que ya nadie usaba en el hogar.

Esta idea además de parecerles poco práctica y hasta ‘estúpida’ la volvió un meme completo, además porque uno de los libros que usó para su “creación” era de primeros auxilios, dejando así ver que no eran de utilidad y por eso podía ser usado como “objeto decorativo”. Esto la mantuvo en tendencia y la dejó en ridículo por muchos meses.

Adicional, la mujer volvió a ser burlada en recientes días trayendo este momento a colación, todo, por la salida de unas nuevas ‘obras literarias’ del expresidente Iván Duque.

Carolina Cruz mirando los nuevos libros de Ivan Duque. pic.twitter.com/DqLVUDOPzR — David Díaz (@daviddiazarte) March 9, 2023

🤳En el programa de tv “Día a Día”, la presentadora Carolina Cruz recomendó utilizar libros como 'portacuchillos'. La polémica imagen se hizo viral en las redes sociales y ha recibido miles de críticas. ¿Usted qué opina? pic.twitter.com/iokMu6N8eB — korraleja.co ® (@Korraleja) June 2, 2020

3. Cuando prefirió limpiar un mueble al invitado que había sido mojado accidentalmente durante una emisión de ‘Día a día’.

En pleno programa de Día a día, en una de las emisiones César Escola fue invitado, y en un momento fue asustado de manera sorpresiva por Don Jediondo, y le hizo regar su bebida. La reacción de Carolina Cruz fue limpiar el suelo y el sofá y por último al invitado. Esto solo provocó nuevas burlas contra la colombiana.

4. Su mal intento de hablar ingles

Otro momento que marcó un antes y después en su carrera fue cuando trató de dar una entrevista en inglés y opinó sobre la muerte de una figura tan importante como Joe Arroyo. Aquí nuevamente hizo de las suyas al no emplear bien sus palabras y por eso fue víctima de burlas y cuestionamientos. “He was a really happy person and the music”, (Él era una persona muy feliz, y la música).

5. Perdió el reinado de Señorita Colombia en 1999 por ser una ‘prepotente’

Todos recuerdan como la reconocida presentadora no se llevó la corona ni el título de Señorita Colombia en el año 1999, perdiendo contra la señorita Cundinamarca, Catalina Acosta.

24 años mas tarde, a la presentadora se le acusa de haber perdido este titulo gracias a su actitud durante todo el concurso, donde se ‘creía la mejor’, y no logró ser la ganadora de la noche.