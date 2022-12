“Siempre ha tenido mal gusto”: atacan a Carolina Cruz por terrible look que mostró en ‘Día a Día’ Fotos: Instagram @carolinacruzosorio

A pesar de que Carolina Cruz ha trabajado para innumerables marcas de ropa o diseñadores de alta gama, hay quienes aseguran que en su clóset no posee prendas que hasta ahora hayan sido halagas hasta por sus fieles fans.

Pero, lo que más asombro ha generado es que hasta para el programa Día a Día sus vestuaristas tampoco la ayudan a verse mejor, pues recientemente uno de los atuendos que lució para el matutino solo generó miles de burlas, comentarios negativos, así como calificativos con los que la mayoría dejó ver que ella realmente no posee buen gusto en cuanto a tendencias y moda se refiere.

Es así como la mayoría de los usuarios en redes cayeron sobre ella, fueron implacables y hasta aseguraron que su look no va con su edad y que al parecer, a veces, la fuerzan a mostrarse más joven de lo que es. Esto fue lo que causó malestar en la mayoría de sus seguidores quienes le solicitaron que busque un asesor de imagen.

Carolina Cruz no pega una con sus atuendos

“¿Por que la visten así?”, “Ella siempre ha tenido poco gusto para vestir”, “Siempre se pone unas pintas terribles”, “La verdad es una mujer muy bella, pero este año ha salido muy muy mal vestida unas combinaciones que nada que ver”, “La visten o se viste terrible”, fueron algunos de los comentarios que generó el look de total jeans y zapatos de plataforma satinados que usó Carolina Cruz en el programa Día a Día.

Esta no es la primera vez que esta presentadora es tan criticada por sus seguidores quienes han reiterado que ella posee un cuerpazo que no sabe lucir con sus outfits, pues siempre oculta su verdadera figura o, en ocasiones, no sabe combinar cada pieza y esto le hace ganarse duros calificativos de parte de la audiencia que ha sido testigo de sus desaciertos en la moda.