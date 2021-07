Carolina Cruz es una de las presentadoras más comentadas del país. El conmovedor mensaje con el que Carolina Cruz recordó a la mamá de Lincoln Palomeque

Tiene una larga trayectoria en las pantallas colombianas y ha hecho parte de diferentes producciones.

Actualmente es una de las presentadoras de Día a Día, junto a Carlos Calero, Catalina Gómez y Carolina Soto.

Sin embargo, desde febrero está ausente del programa, pues está en medio de su licencia de maternidad.

Su regreso está programado para la próxima semana y así lo ha anunciado en sus redes sociales.

De la misma forma, ha comentado que regresar al programa será complicado, pues “le va a dar muy duro separarse de sus hijos”.

Ahora sus seguidores están ansiosos por volverla a ver en las pantallas.

De la misma forma, muchos le envían mensajes positivos a sus hijos y a su familia.

Además, siguen pendientes de su relación, pues siguen los rumores de una presunta separación del actor Lincoln Palomeque.

Estos iniciaron poco después del nacimiento de Salvador, en el mes de febrero.

Y es que mientras ella compartía contenido con sus hijos, él se encontraba trabajando, por lo que no tienen ninguna foto familiar publicada en sus redes sociales por ahora.

Lo cierto es que el actor ha tenido bastante trabajo durante este año e hizo parte de la telenovela “Café con Aroma de Mujer” y una película con Farina.

Otro detalle que encendió los rumores es que durante el cumpleaños de la presentadora él solo hizo una publicación.

Esta fue tildada de “seca y fría” por muchos, por lo que muchos lo cuestionaron.

En varias ocasiones la presentadora ha negado los rumores.

De hecho, su amiga Yaneth Waldman fue la encargada de negar completamente los rumores.

“Para todos los que preguntan si se separó, no, ella no se ha separado dejen la bobada, no se han separado ni se van a separar “, afirmó.

Entre risas, Cruz le dio la razón y se sinceró sobre la razón por la que él no está en la casa.

“No estoy separada porque no me he casado, pero además no está Lincoln acá porque está grabando, le ha tocado duro”.