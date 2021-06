Carolina Cruz es una de las presentadoras más comentadas del país. Yaneth Waldman confirmó que Carolina Cruz sigue junto a Lincoln Palomeque

Tiene una larga trayectoria en las pantallas colombianas y ha hecho parte de diferentes producciones.

Actualmente es una de las presentadoras de Día a Día, junto a Carlos Calero, Catalina Gómez y Carolina Soto.

Sin embargo, desde febrero está ausente del programa, pues está en medio de su licencia de maternidad.

Su regreso está programado aproximadamente para mediados de julio.

View this post on Instagram

Salvador, su hijo menor, nació en febrero de este año y la presentadora ha documentado cada detalle en sus redes sociales.

Y es que parece que Cruz está más que cómoda con su faceta como mamá.

Desde su llegada al mundo, el pequeño se ha robado toda la atención en redes sociales.

Esto, debido a su ternura y a las apuestas de los internautas por ver a quién se va a parecer más.

Actualmente el niño tiene cerca de cuatro meses, y se ha convertido en el protagonista del perfil de Instagram de Carolina Cruz.

Por otro lado, Matías, el hijo mayor de la presentadora, también ha encantado a miles.

Él ya tiene cuatro años y ha divertido a todos los seguidores de su papá y su mamá con sus ocurrencias.

View this post on Instagram

Otro detalle que se ha robado la atención durante los últimos meses es la relación de Carolina y Lincoln.

La pareja lleva varios años juntos, y han pasado por momentos buenos y malos.

Los rumores sobre una posible separación iniciaron justo después del nacimiento de Salvador.

Sin embargo, en ese momento ella salió a desmentir los rumores, afirmó que “estaban mejor que nunca” y que no porque no mostrara su vida significa que terminaron.

Hace unas semanas los rumores volvieron a encenderse, pues su interacción en redes sociales es inexistente.

Él le dedicó un mensaje de cumpleaños que fue tildado por muchos como “seco y frío”.

Además, la presentadora le dedicó un sencillo mensaje del día del padre, que también fue blanco de críticas.

Ahora su amiga Yaneth Waldman fue la encargada de negar completamente los rumores.

View this post on Instagram

“Para todos los que preguntan si se separó, no, ella no se ha separado dejen la bobada, no se han separado ni se van a separar “, afirmó.

Entre risas, Cruz le dio la razón y se sinceró sobre la razón por la que él no está en la casa.

“No estoy separada porque no me he casado, pero además no está Lincoln acá porque está grabando, le ha tocado duro”.