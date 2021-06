Cualquier persona estaría realmente fastidiada si se especulara a cada rato sobre su intimidad. La agria respuesta de Carolina Cruz ante quienes se meten en su vida

Imaginen lo que pueden pasar los famosos en su día a día.

Esto pasa a menudo con Carolina Cruz, a quien no dejan de molestar por su apariencia, sus hijos y por su pareja.

Y sobre todo por eso, porque no aparece casi al lado del padre de sus hijos Lincoln Palomeque.

Ella aún sigue en licencia de maternidad, pero decidió responder ante las preguntas de sus seguidores.

La presentadora, por milésima vez, decidió aclarar su situación sentimental actual.

También, y es obvio, Carolina pidió a sus seguidores que dejaran de especular.

Algunos creen que ya no está con el padre de sus hijos.

Eso, a pesar de que ambos han querido mantener cierta privacidad en su relación.

Por eso no se expone tanto en redes. Al menos en ese aspecto.

“Dejen de leer y entender lo que quisieran y no lo que realmente es. Aunque soy muy activa en redes, les falta muchísimo por saber y así quedará para evitar exponer a las personas que quiero”, dijo a sus seguidores.

A Linconln, claramente, también lo atormentan con ello.

Por lo tanto, él dio ese mensaje en redes sociales:

“No me he separado porque no me he casado”, expresó y dejó la dudas en quienes lo siguen.