Cállate, Carolina Cruz: la enfermedad que se produce si no se retiran implantes

Y es que no es para menos, la presentadora uso una plataforma enorme como el programa del Canal Caracol, Día a día, ara dejar en ridículo, no solo a sí misma sino a sus compañeros con la clase de comentarios que soltó, además para demostrar lo poco empática que es, así como su completa desinformación ante esta enfermedad.

Carolina Cruz aseguró no estar de acuerdo con que muchas mujeres se realicen este procedimiento por moda. “Lo que no me parece es que como fulanita en redes sociales empezó a hablar de este tema, entonces se volvió una moda y todas empezaron a sacar citas médicas para quitarselas”, señaló.

Sus palabras no solo han provocado rechazo entre la opinión pública y la comunidad médica, sus comentarios innecesarios a los que ella misma cataloga como ‘que la gente se lo tomó muy personal’, han abierto una puerta a la importancia de que las mujeres estén alertas de sus síntomas.

La explantación mamaria no es una decisión fácil para una mujer, acompañe en ese proceso a mi esposa Patricia y se del sufrimiento sin explicación que durante mucho tiempo enfrentó y como mejoró después de operarse. No se puede trivializar el tema diciendo que es una “moda”. — Félix de Bedout (@fdbedout) March 10, 2023

¿En qué consiste en esta enfermedad? Explicación para Carolina Cruz y que se informe

El síndrome de Asia, gracias a su nombre en inglés “Autoinmune Syndrome Induced by Adjuvants”, es una acción autoinmune o inflamatoria del cuerpo a una sustancia extraña al organismo, como los implantes de silicona.

Esta problemática se ha venido visibilizando gracias a que varias mujeres en la industria del entretenimiento se han sometido a este procedimiento, por miedo a llegar a desarrollar este problema gracias a sus implantes.

La depresión, la migraña, la fatiga, el insomnio, dolores articulares y/o musculares, infecciones urinarias, son tan solo algunos de los síntomas del Síndrome de Asía.

Alan González, médico especialista en cirugía plástica, explica que es causado por una sustancia o cuerpo extraño en el organismo como pueden ser, entre otras posibilidades, las prótesis mamarias de silicona.

Durante los últimos años se ha visto como los cirujanos más reconocidos del país han visto un incremento de personas que desean someterse a ese procedimiento y es por el miedo a padecer estos síntomas justamente. Incluyendo a las mujeres que lo hacen por gusto, o porque su implante ya ha tiene más de 10 años.

Muchas de las mujeres que se someten al retiro de implantes, afirman que todos los síntomas desaparecen cuando han tomado la decisión de quitarse los implantes.

Segun la International Society of Aesthetic Plastic Surgery, se conoce que la cirugía para retirar implantes aumentó un 22,6% (+49,6% en los últimos cuatro años), y la elevación de mamas un 31,4% en el último año.