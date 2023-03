Lorena Meritano, sobreviviente de cáncer de seno, ‘destroza’ a Carolina Cruz tras sus opiniones tan ‘horribles’ sobre la explantación mamaria.

Y es que si hay alguien que ha padecido sobre ello ha sido esta actriz quien perdió sus senos debido a la constante batalla que tuvo con la terrible enfermedad de la que salió airosa, pero que le hizo vivir los más duros momentos de su vida en los que incluso llegó a perder hasta su trabajo y a su pareja que eran un apoyo importante en su recuperación.

Por eso, más de un usuario en redes sociales aplaudió su valentía y cómo ella fue mostrando su proceso en el que estuvo día a día acompañada por sus seguidores quienes le dieron fuerzas suficientes para salir adelante. Y ahora que hoy más que nunca le sonríe a la vida, ella ha mencionado, en reiteradas oportunidades, que se siente plena, feliz, sana y dispuesta a seguir adelante.

De ahí que, Lorena Meritano, sobreviviente de cáncer de seno, ‘destroza’ a Carolina Cruz, pues considera que ella no tiene el conocimiento, ni mucho menos la empatía para hablar u opinar sobre este tema, pues ella se enfoca solo en ella que además fue intervenida solo por un tema estético que por salud. Y por eso es que no han cesado las críticas por sus terribles comentarios.

Esa carolina cruz sale con unas cosas impresionantes 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️. Me sorprende que la dejen ser presentadora. pic.twitter.com/pwoxst2h3l — Nita⁷ 💜 (@tucoraz49460737) March 9, 2023

“Gracias. Mujeres planas y con cicatrices horribles”, por la causa que sea, no parecemos hombres, ni mucho menos . Una teta no te define como mujer. Una cicatriz puede ser hermosa. Información, respeto, solidaridad, amor por el prójimo y empatía son necesarias en esta vida”. Ese fue el contundente mensaje que la actriz le envió a la presentadora colombiana. Y a esto no faltaron las reacciones de los internautas que la apoyan.

“Ve, ay Lorena, pisoteado esas cicatrices y esos pechos planos pisotean el valor y la voluntad de mujeres como vos que tanto nos has enseñado”, “Maravillosamente expresado. Necesitamos recuperar la esencial empatía y aceptación afectiva, para retomar la sana convivencia entre los seres humanos. Manual básico de coexistencia amable”.