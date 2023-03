Carolina Cruz se arrepiente de horrible comentario y la ‘embarró más’ al retractarse

¿Más indirectas para su ex? Carolina Cruz revela la razón por la que no ‘encaja’ con nadie Foto: @carolinacruzosorio

Carolina Cruz se arrepiente de horrible comentario y la embarró más, tanto que los usuarios en redes le piden a gritos que: “es mejor que se calle”.

Y es que luego de que la presentadora de ‘Día a Día’ ofreciera su opinión en torno al retiro de prótesis y que esto traía con consecuencia que las mujeres quedaran planas y perdieran su femineidad, pues parecerían hombres, no hubo quien no se pronunciara al respecto para rechazar su posición, que para muchos, fue realizada desde un punto de vista muy banal, pues no midió el impacto de sus palabras, sobre todo cuando en Colombia hay un alto porcentaje de casos e incluso muertes por cáncer de mama.

Sin embargo, para tratar de aminorar la polémica, la también modelo se vio en la necesidad de hacer uso de sus redes sociales para “justificar” o “aclarar” cuál es su verdadero argumento ante ello, pues reitera que han malinterpretado sus palabras y que en ningún momento ha querido ofender a nadie, pero pese a que comenzó muy bien, ella volvió a narrar parte de su experiencia cuando se hizo la reducción mamaría y por eso cayó de nuevo en críticas.

Carolina Cruz se arrepiente de horrible comentario y la ‘embarró más’

Es así como Carolina Cruz se arrepiente de horrible comentario que hizo, sin darse cuenta que la embarró más. “Si una sola persona, mujer, entendió, escuchó y vio la entrevista completa sin tomárselo personal, soy feliz...”, dijo la presentadora para así aclarar qué fue lo que realmente ella expresó durante el matutino, sin embargo, trató de enmendar sus errores librándose de señalamientos que hizo, al parecer, en contra de la invitada de ese día que fue Alejandra Giraldo, quien recientemente se hizo una operación similar.

“Jamás, yo nunca hablaría específicamente de una persona (...) y jamás hablaría que es que el doctor no tiene el profesionalismo, no, no, no, es que aquí se tomaron todo muy personal como si yo estuviera atacando a las invitadas y al doctor”, pero a pesar de su constante defensa, no se libró de fuertes señalamientos.

Carolina Cruz le pide a todo el mundo empatía por su hijo mientras ella se burla y denigra a otras mujeres por no querer tener senos grandes. — María José Gómez (@MajoDoriaT) March 9, 2023

“Es mejor que se calle”, “Cuando se ignora un tema es mejor no opinar!!!! Habló solo desde su experiencia, además sin tacto, con rabia y sin la más mínima empatía con las chicas que estaban allí y pasaron por esa situación”, “Que pereza está nena, jamás asume sus cagadas y según ella siempre la malinterpretan”, “Era mejor que siguiera callada”, dijeron en las redes sociales ante su publicación.