¿Sabe de las mujeres muertas en Colombia por cáncer de seno? cuestionan ‘horrible’ comentario de Carolina Cruz.

Y es que la presentadora colombiana dejó a más de uno atónito con su falta de empatía y conocimiento sobre el verdadero impacto que generan el uso o no de implantes en las mujeres, ya que la mayoría de los usuarios en redes sociales percibieron cómo ella habló solo desde el punto de vista de la vanidad y no argumentó desde la base de la salud en la que incluso, muchas mujeres han perdido la vida.

De hecho, hay quienes certifican que ella desconoce cuáles son los porcentajes que maneja el Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia, país en el que se detectan alrededor de 6.700 casos anuales, de los que el 64,7% son detectados en etapas avanzadas, debido a la falta de atención oportuna y por esto fallecen más 2.250 mujeres. De ahí el malestar sobre sus opiniones tan ‘vacías’, ‘sin sentido’ y que solo hablan de su falta de interés por realmente defender este tipo de situaciones, por lo menos a través del programa Día a Día donde suelen generarse este tipo de debates.

¿Sabe de las mujeres muertas en Colombia por cáncer de seno? cuestionan ‘horrible’ comentario de Carolina Cruz

Es por eso que a través de las redes sociales muchas se han preguntado: ¿Sabe de las mujeres muertas en Colombia por cáncer de seno? De ahí que muchos cuestionan el ‘horrible’ comentario de Carolina Cruz sobre las mujeres que se someten a la extracción de implantes mamarios y que suelen quedar “planas” hasta el punto que a su criterio dejan de ser “femeninas”.

Lo que pasa cuando en vez de leerlos, usas los libros de porta cuchillos. #8MarchWomensDay #CarolinaCruz pic.twitter.com/UOJagzGvHS — ░D░A░H░O░ 🥑🕊️ (@deniseadriana_h) March 9, 2023

Con ello se ganó el rechazo rotundo de las mujeres y hasta hombres por considerar que no manejó un discurso empático sobre todo por la gran cantidad de mujeres no solo colombianas, sino que están en el mundo padeciendo de cáncer de mama o de cualquier otra patología similar, dejando claro que esta presentadora no mide el impacto que genera su opinión tan ”ignorante”.

El comentario de Carolina Cruz es nefasto, si no tiene senos parece hombre y es plana como una pared. Que sentirán las mujeres víctimas de cáncer de mama. Esta mujer de verdad que además de ignorante es cero empatica. — Anna (@AnnaCarousse) March 9, 2023

“El comentario de Carolina Cruz es nefasto, si no tiene senos parece hombre y es plana como una pared. Que sentirán las mujeres víctimas de cáncer de mama. Esta mujer de verdad que además de ignorante es cero empática”, “Eso refleja que no piensa para hablar, no se da cuenta el impacto que tiene al hacer esos comentarios, pero mas triste es todas las personas que la siguen y la hacen famosa”, expresaron algunos usuarios en redes sobre este tema que la ha llevado a ser tendencia, pero porque no hay quien no la haya descalificado tras tan “aberrante” declaración.