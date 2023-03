Gustavo Bolivar se suma a la lista de ‘misóginos’ que quisieron hablar en el mes de la mujer.

La llegada de Aida Victoria, exsenadora prófuga de la justicia desde el mes de octubre del año 2019, Merlano. En ese momento, la excongresista se encontraba pagando una condena por los delitos de concierto para delinquir agravado y tras pedirle a las autoridades un permiso especial para ir a visitar al odontólogo, se escapó por una ventana y huyó a Venezuela.

La mujer ha regresado al país para continuar con su proceso legal, y ante su llegada, uno de los personajes en la política que se pronunció sobre este hecho fue el exsenador Gustavo Bolívar, y lo hizo de la manera más innecesaria posible, pues en su cuenta de Twitter comparó a Aida Merlano con Catalina, personaje principal de la famosa telenovela ‘Sin tetas no hay paraíso”:

”Qué rostro lindo tiene Aida Merlano. Su historia es la de Catalina en Sin tetas, la joven de barrio popular cuya belleza se convierte en su maldición. Buitres al acecho para abusarla, pervertirla o convertirla en lo que fue. Sin esa belleza, seguro su destino hubiese sido otro”, escribió el exsenador en sus redes sociales.

Este comentario no fue bien recibido, y si bien intentó ‘explicar’ su intención, ya era muy trade. Nadie le creyó y los comentarios le cayeron encima. Lo peor, un comentario muy desatinado en un mes donde se celebra y reivindica al género femenino.

Bolívar en su publicación hace referencia a su exitosa novela de su autoría tanto en la televisión colombiana y ahora en Netflix. La historia cuenta la vida de unas jóvenes que terminan junto a narcotraficantes para lograr mejorar su situación financiera usando sus atributos físicos.

“Como hay gente q no entiende las metáforas aquí va con Plastilina: Una niña linda en un barrio pobre es más vulnerable al machismo y al abuso. Si Aida Merlano no hubiera sido tan agraciada a lo mejor esas mafias de Bquilla no se fijan en ella. Una lástima q sea así pero es así.”

Comentarios como estos solo continúan generando estigmas a las mujeres

El que una mujer sea más bella que otras, no significa que automáticamente deba ser una ‘muñeca de la mafia’ o que su destino vaya a ligarse con ese tipo de actividades. Sumándole a esto, se sigue generando el estigma de que las colombianas solo representan narcotráfico y prostitución ante los demás.

“Catalina en sin tetas” qué clase de referencia es esa??? 💀 https://t.co/3Xjdu3PXu5 — Lau⁷🪞🇨🇴 (@dre4mer_girl) March 12, 2023

Estigmas cómo estos conllevan a muertes como la de la DJ Valentina Trespalacios, donde los extranjeros siguen llegando al territorio con la mentalidad y la idea de que nuestra realidad es como la muestran este tipo de historias.

Por eso en redes sociales se han desatado comentarios en contra de Gustavo Bolivar y reprochándole ese mensaje para Aida Merlano, algunos a continuación:

“Deje de ver prepagos en todo lado. El que parece un buitre es ud.”, “Siguiente escena: romantizar a una persona que ha delinquido pero cuyo escándalo funciona perfectamente como cortina de humo para ustedes.”, “Deja la droga, que te pone a alucinar y hablar incoherencias.”, “Osea que la señora no tiene cerebro para diferenciar lo correcto de lo incorrecto según su análisis. Bueno cada quien ve la historia como mejor le parece”.

Vea, ahora la honestidad depende de sí se es bella o fea.. https://t.co/cgTnori1xG — Laura (@Lauraqc88) March 11, 2023

Pobrecita! La entramparon! Estoy mamada de la victimización de las mujeres! Dejen de tratarlas como si fueran idiotas indefensas y verán como se acaba toda esta pendejada! Ni idiotas, ni indefensas! Esta fue una viva, que uso su belleza para ganar dinero fácil. Punto! https://t.co/pdwlH8PDOb — Claudia Hurtado F. (@Claudialhf) March 11, 2023