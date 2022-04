Los pájaros les tiran a las escopetas: Marbelle ahora criticó a Gustavo Bolívar por su pinta

Marbelle es una de las mujeres más atacadas en redes sociales por su apariencia. La han criticado por su antigua figura, por sus pintas, por sus cirugías. Pero al parecer en eso también reproduce las mismas violencias.

No le basta con ser racista, no le basta con hacer slutshaming, sino que también tiene que hacer las mismas críticas que le hacen a ella a menudo por sus opiniones políticas. Pero tal vez no le importa. De hecho no le importa. Esto ha hecho que se despache como quiera, así sea supremamente discriminatoria y desagradable, contra todo aquel que la controvierte, famoso o no.

De hecho, a Francia Márquez le dijo “King Kong”, en un insulto racista que Twitter jamás condenó (a otra gente la suspenden por menos). Y a Gustavo Petro le dijo “ojibrotado”.

Pero siendo ella tan atacada y tampoco un referente de moda (que ni iría al caso, porque nadie tiene derecho a atacar a nadie por su apariencia), al menos debería tener un poco de conciencia de sí misma. Y eso no va a pasar, porque es inexistente.

Ahora se metió con Gustavo Bolívar

Ella citó una foto de Gustavo Bolívar, y solamente le puso “la moza descuidada”, aludiendo a que el senador andaba en la ropa informal que todo el mundo usa para estar en su casa.

Hay que recordar que Marbelle siempre ha sido juzgada por su antigua figura, sus cirugías y su estética opuesta a lo que eligen las clases dominantes. Esto ha hecho que sea blanco de ataques clasistas y aspectistas a menudo y le sacan muchísimas fotos de su pasado, cuando apenas comenzaba en la música y donde tenía un aspecto totalmente distinto.

Definitivamente, los pájaros tirándoles a las escopetas, sobre todo cuando ella misma ha sido blanco de violencia machista por sus opiniones.