“Mico asqueroso”: El historial de ofensas racistas de Marbelle antes de atacar a Francia Márquez

Marbelle es de las que “pela el cobre” constantemente, como dicen por ahí. Esta vez le dijo “King Kong” a Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Petro, a quien ha llamado “El Cacas” (el delincuente de “La casa de las flores”).

Es por eso que su apelativo ha sido ampliamente criticado en redes, aunque no es la primera vez que Marbelle es abiertamente racista: de hecho, en 2019, una persona publicó el mensaje directo que esta le envió. Allí, la cantante se despachaba contra el color de piel de su contradictor.

Este hombre, llamado Christian Duvani, mostró que la cantante lo llamó “mico asqueroso”.

En el día de hoy la señorita @Marbelle30 me escribio esto, cómo me encantaría que esto se supiera que ella me dice mico por el hecho de que soy negro, muy mal de usted, se evidencia la ignorancia y el racismo que hay en Colombia @MarioRobertoP @petrogustavo @GustavoBolivar pic.twitter.com/nNnadS1Dxf — Chris Fary (@christianDuvani) September 24, 2019

“Y usted se nota que es un pobre huevón inservible… vaya coma banano mico asqueroso”, le dijo ella en toda su ignorancia. Y ante las críticas, solo escribió lo siguiente:

“Me gustaría que el señor @christianduvani también enseñara lo que escribe. Lo siento, pero esta red es la que menos utilizo y no voy a permitir maltrato conmigo o con mi familia, de hecho lo reporte y bloquee… y no es racismo señor; es a usted por irrespetuoso”, justificó la cantante.

En ese momento ella era presentadora de “Lo Sé Todo”. Gustavo Bolívar respondió ante su desagradable acción en tono conciliador:

Hay comentarios en las redes q nos sacan de casillas pero una figura pública debe saber q está expuesta al matoneo. Esto no excusa a @Marbelle30 por su triste respuesta racista, pero se soluciona fácil. Invitemos a Marbelle a Cali al Petronio 2020. Aprenderá a amar la raza negra https://t.co/lwMsDyGQ0A — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 25, 2019

Pero eso no la ha dejado bien parada: es titular por sus agresiones (su hija también). Ha criticado la apariencia de otras mujeres y ha hecho comentarios muy desagradables sobre quien no es de derecha. De hecho, ha llegado a escribir cosas como estas:

“Le voy a meter el palo de eucalipto por el culo sapo hp”, dijo a un usuario y a quienes criticaban a su novio también les dijo cosas desobligantes.

¿Y dónde están las políticas de Twitter?

Marbelle pasó de agache en esa ocasión y en esta también, pues muchos se preguntan cómo es que su discurso de odio no ha sido suspendido por las políticas tan laxas de la plataforma, que es ducha en cancelar ciertos discursos pero ni con gente como Trump hizo algo en realidad.

Marbelle le dijo "King Kong" a Francia Márquez y lamentablemente no va a tener que enfrentarse ni siquiera a un juicio moral. Porque en este país el racismo está tan normalizado, que ni siquiera a una figura pública le importa caer tan bajo, porque no hay consecuencias. — SPJ 🔊 (@SebastianPJ24) March 28, 2022

Marbelle le dice King Kong a Francia, pero pues súper normal, ¿no? — Influencer del amor (@leidymarmalade) March 28, 2022

“Marbelle le dijo King Kong a Francia Márquez y normal, ¿no?”, “Marbelle le dijo “King Kong” a Francia Márquez y lamentablemente no va a tener que enfrentarse ni siquiera a un juicio moral. Porque en este país el racismo está tan normalizado, que ni siquiera a una figura pública le importa caer tan bajo, porque no hay consecuencias”, Se supone que uno no le debe dar visibilidad a esas personas pero lo de Marbelle es racismo puro y duro, hay que decirlo, denunciarlo y hacer que ella, y los que piensan como ella, sepan que no tienen cabida en ningún lado”, expresan algunos tuiteros.

Por ahora la cantante no se ha expresado al respecto de lo que dijo.