Y es que luego de que la intérprete de ‘Mala mujer’ mostrara que estaba feliz de estar en casa luego de una larga jornada de presentaciones no dudó en además publicar el plato que su esposo le había preparado con “tanto amor”. La “exquisitez” no era otra cosa que el popular migote que consta de una mezcla de trozos de pan remojados en café, pero que a simple vista era muy desagradable y hasta “asqueroso”.

Así de ‘asqueroso’ quedó el migote que le hizo Jessi Uribe a Paola Jara Foto: Captura de historia de Instagram @paolajarapj

Sobre todo, porque la cantante despertó más el morbo al remover esta pastosa preparación que aún se desconoce si llegó a comerla, pues realmente no era muy agradable ni exquisita a la vista, lo que desencadenó miles de comentarios en contra, por la manera en la que éste “consintió” a su amada por quien no se esmeró mucho, pues el plato era muy común y no requería de mucha preparación.

Así de ‘asqueroso’ quedó el migote que le hizo Jessi Uribe a Paola Jara y que fue tan criticado en redes sociales. Éste daba asco cada vez que era removido por la cantante quien muy “enamorada” expresó lo siguiente: “Esto es solo para conocedores, lo mejor de todo es que me lo hizo mi esposito que él no sabe de migotes, peero intentó, vamos a ver cómo le quedó”, sin embargo, no hubo un video en el que ella expresara qué tal le quedó ese detalle gastronómico a su amado.

Con ello, la también empresaria quiere demostrar que su relación continúa normal y que no existe una crisis matrimonial que la pudiera estar afectando sobre todo ahora que manifiesta cada vez más cansancio debido a la apretada agenda de presentaciones en las que no tiene tiempo para descansar plenamente, ya que cuando no está en los escenarios, se está ocupando de sus negocios de ropa deportiva.