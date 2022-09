¿Analizando si se divorcia de Jessi Uribe?: Paola Jara recibió consejos de sus fans

Paola Jara está cada vez más analítica sobre su matrimonio con Jessi Uribe. Por eso, tras promocionar el tema ‘¿Dónde estabas tú?’ ha encontrado la excusa perfecta para tomar nota sobre qué opinan sus seguidoras sobre la infidelidad que aborda en su sencillo.

Es por eso que la cantante sorprendió al tomarse el tiempo de atender cada respuesta o comentario de quienes a través de la “Caja de preguntas” se encargaron de emitir su opinión sobre las rupturas, separaciones o demás situaciones que podrían hacer tambalear una relación. “Mi esposo siempre me ignora, pero le digo del divorcio y le renace el amor”, fue una de las respuesta que recibió de una seguidora con quien se “enganchó”, pues le dio una perspectiva contundente sobre ello. “Yo me imagino que, si eso está pasando y tú quieres divorciarte, es porque definitivamente han pasado muchas cosas en tu relación y has esperado muchas veces y quizás te has preguntado dónde estaba tu esposo en varias ocasiones”, señaló la artista mostrándose un poco pensativa e identificada con ello y reiterando que para esos casos el divorcio es lo mejor.

Luego de ello, más de uno sintió curiosidad y las preguntas en torno a este tema fueron más evidentes y hasta repetitivas, hasta el punto que muchos aseguraron que era primera vez que esta intérprete se tomaba tan en serio esta interacción con sus fans, ya que pocas veces suele hacerlo.

Paola Jara tomaría datos de los consejos que le dieron sus fans

Confesiones basadas en despechos, rupturas y demás situaciones en las que prevalecía la inestabilidad emocional, así como las diferencias entre parejas formaron parte de la dinámica en la que Paola Jara se sintió muy identificada y con la que además aseguraron que estaría tomando nota sobre lo que piensa hacer con su relación que se ha sentido muy inestable en las últimas semanas, pues hay quienes reiteran que Jessi Uribe le estaría siendo infiel a la cantante con su ex.

Sin embargo, para aminorar los rumores de una posible separación, la intérprete de ‘Como si nada’ agradeció cada comentario que le hizo su público. “Yo espero de corazón que ese capítulo en tu vida ya lo hayas superado y que ya haya pasado, a veces eso pasa es por el bien de uno...no puedo decir que me alegra que te identifiques con ella, pero sí me alegra que te guste la canción”, fue lo que le contestó a un fan que aparentemente está pasando por problemas de pareja, al igual que ella, y que ha encontrado refugio en sus canciones.