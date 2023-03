Vidente aseguró que Jessi Uribe tendrá dos hijos, pero no con Paola Jara Foto: @paolajarapj

Jessi Uribe admitió que ‘se arruinó’ por el amor que siente por Paola Jara.

Esa fue la más contundente declaración que hizo el cantante luego de la entrevista que le realizaron en el espacio digital de la marca Tropicana. Ahí el intérprete de ‘Dulce Pecado’ aseguró que una vez que anunció su boda con su actual esposa, toda Colombia lo señaló duramente, pues de una u otra forma, su amor nació en medio de una infidelidad, ya que él se encontraba de amores con Sandra Barrios, la madre de sus cuatro hijos.

Sin embargo, esto no fue impedimento para que él llegara hasta el altar y le dijera “Sí, acepto” a la mujer que asegura que ama y por la que a su criterio ha hecho muchas locuras por amor. “Me eché al país encima, por ser feliz...Dios sabe lo que hace, cuando uno está feliz”, dijo el cantante quien a pesar de estar pasando por una aparente “crisis matrimonial”, reitera sentirse a gusto con su amada.

Jessi Uribe tiene a todos en contra desde que se casó con Paola Jara

Y es que la mayoría ha asegurado que Jessi Uribe tiene a todos en contra desde que se casó con Paola Jara, ya que ambos han mostrado cómo su relación ha sido muy inestable, quizás por la apretada agenda de trabajo que ambos manejan y que no le permiten estar uno al lado del otro a cada momento, pero él asegura que siempre rescata todo lo “bello” que ha vivido y trata de no hacerle caso a los malos comentarios que hacen sobre ellos.

“No me interesa lo feo, bloqueo todo lo que me parece que es un ataque o que viene con maldad. Trato de no prestar atención a lo que dicen y sigo adelante”, añadió el cantante quien reitera que está más feliz que nunca con su actual esposa, pese a los duros señalamientos que a diario hacen sobre su relación tan inestable.