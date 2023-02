“Pareces una mujer con tanto arete”: le reclaman a Jessi Uribe que siga la obsesión de Paola Jara

Hasta los más fieles fans le reclaman a Jessi Uribe que siga la obsesión de Paola Jara de estarse colocando varios aretes en sus orejas. Por eso, más de uno ha llegado a cuestionarlo y hasta señalar que: “Pareces una mujer con tanto arete”.

Y es que en sus recientes publicaciones, el intérprete de ‘Dulce Pecado’ ha dejado ver cómo ha cambiado su aspecto y cómo la influencia de su esposa está cada vez más latente, pues ella logró que su amado se colocara varios piercings, como los que ella luce y otros diminutos accesorios para “embellecer” o “actualizar” su look hasta el punto de que tengan más similitud en cuanto a sus gustos.

La diferencia es que sus zarcillos son un poco más varoniles, pero aún así han generado mucho rechazo entre su fiel fanaticada que no supera cómo luce ahora que no para de hacerse selfies para mostrar a detalle cómo va esa zona en la que ya no cabe una pedrería.

Le reclaman a Jessi Uribe que siga la obsesión de Paola Jara

“Pareces una mujer con tanto arete”, fue el comentario con el que le reclamaron a Jessi Uribe que siga la obsesión de Paola Jara de colocarse tantos piercings o accesorios en sus orejas. A esto le siguieron comentarios como: “Es que a Paola se le acabo el espacio de las orejas y sigue con las de él”, “Hay y esos aretes, pilas que pareces una vieja”. Con ello, la mayoría de sus seguidores dejaron ver su malestar por el actual look que para muchos no le favorece sobre todo porque en tarima muestra una pose de “mero macho”, cuando en las redes sociales se expone de otra forma muy metrosexual.

Incluso, hay quienes llegaron a comentar que su esposa “no tiene buena mano”, pues se ha mostrado cada vez más delgado, tanto que hasta resulta irreconocible para quienes estaban acostumbrados a verlo más “rellenito” y hasta más robusto o acorde al género que representa. De ahí que las reacciones en contra de su nueva imagen no paran.