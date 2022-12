No se sabe cómo Jessi Uribe conquistó a Paola Jara: el gesto que más que seductor resultó asqueroso

A través de las redes sociales Jessi Uribe ha logrado conquistar a sus fans no solo con su música, sino también con seductoras poses, así como con fotografías en las que la mayoría se puede deleitar con su apariencia y gestos que resultan irresistibles para sus fieles seguidoras.

Sin embargo, el intérprete de ‘Dulce Pecado’ ha ido más allá al mostrar aspectos de su vida cotidiana con los que han sacado algunas conclusiones sobre sus estrategias para conquistar a las mujeres. Incluso, se le ha cuestionado sobre la manera en cómo realmente conquistó a su esposa Paola Jara, pues el video que se hizo viral por mostrar cómo se comió un helado para calmar la inflamación de su garganta dejó mucho que desear.

En el material, el colombiano fue captado en esta acción y por más que él quiso mostrarse lo más sexy posible, no dejó de chasquear matando así la pasión entre quienes consideraban que era elegante en todo momento. Por eso, se ganó miles de críticas y duros señalamientos en las redes sociales.

Jessi Uribe no es nada sexy mientras come helado

“Uuy lo felicito no interesa que se oigan chasqueando. Lo bueno es que no sale tomando”, “Trata de comer sin chasquear por favor”, fueron algunos de los comentarios que generó la publicación de Jessi Uribe en la que aparece muy concentrado comiendo una paleta de forma un poco “grotesca” según comentaron algunos usuarios en las redes.

Pero, esta no es la primera vez que el cantante es señalado por quienes lo adversan, pues éste se ha dedicado a cambiar un poco el estilo de su material en redes y se ha especulado que desde que está en una supuesta crisis con su esposa Paola Jara, éste no para de postear imágenes en poses sugerentes, así como en acciones que no gustan a la mayoría y por eso no han dudado en criticarlo sin ningún tipo de filtros, ya que lo consideran inapropiado para quienes en realidad lo siguen por su talento en la música.