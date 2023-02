Jordi Martin ‘destapó la olla’: reveló la fecha en la que Shakira y Piqué se separaron

Una vez más Jordi Martin aclara todo lo que ha ido sucediendo entre Shakira y Piqué, pues pese a que se creía que ya todo estaba dicho tras su separación, éste salió a revelar la verdadera fecha en la que ambos ya atravesaban por una fuerte crisis que los llevó a alejarse por completo.

Y es que una vez que se hizo el anuncio oficial de la ruptura inesperada de esta pareja, comenzaron a asomarse datos que para muchos no tenían coincidencia, pues hasta ahora se comentaba que el 4 de junio de 2022 había sido la fecha en la que ambos lograron separase y por eso al poco tiempo aparecía el exjugador del Barcelona con su nueva novia Clara Chía, generando así malestar y el rechazo contundente por el descaro de mostrar a la causante del dolor de la barranquillera.

Sin embargo, no fue sino hasta ahora que el periodista y paparazzi confesó que fue realmente en abril del año pasado que se acabó el amor entre el español y la colombiana.

Jordi Martin reveló más detalles impresionantes de la ruptura entre Shakira y Piqué

Esta afirmación la hizo Jordi Martin luego de que fuentes muy directas a Shakira le contarán qué fue lo que pasó entre ellos una vez que decidieron separarse por completo. Y a criterio del periodista, que se ha convertido en el peor enemigo y obstáculo de Piqué, una vez que éste acepta irse de casa para regresar a su apartamento de soltero, le pide a su ex una segunda oportunidad y es así cómo en mayo del 2022 le pide que regresen para así continuar con su vida habitual, pero ella lo rechazó por completo, a pesar de que había vuelto a casa, pues ya estaba profundamente herida por sus múltiples engaños.

Pero, pese a lo enamorada o dolida que podía estar la cantante ella decidió no darle otra oportunidad y ahí es cuando cobra sentido la estrofa del BZRP Music Session número 53 en el que la colombiana expresa: “Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques”.

De esa forma se aviva la polémica entre esta famosa pareja que una vez más da muestras de cómo el amor y los engaños fueron destruyendo la familia que formaron y en la que nacieron sus dos hijos Milan y Sasha, los dos verdaderos afectados por toda esta situación que está en boca de todos.