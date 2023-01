Lo ‘miserable’ viene de casa: Jordi Martin hace impactante revelación sobre los padres de Piqué

Hasta ahora Jordi Martin se ha convertido en el obstáculo más grande con el que Piqué ha tenido que lidiar, pues pese a que en un principio siempre estuvo de la mano de él y su entonces pareja Shakira, ahora que descubrió la infidelidad y engaño en el que vivían ambos, no le quedó de otra que dejar de ser parcial y dirigir su atención a quien ha sido la víctima en esta relación.

Es así como minuto a minuto, el periodista se ha encargado de desenmascarar a este hombre que ya ha sido catalogado de infantil e inmaduro debido a las actitudes y decisiones tan mal acertadas que toma en su vida personal y profesional, por lo que no es de extrañar que siempre sorprenda con datos que casi nunca antes había percibido, ya que lo conoce mejor que nadie.

O por lo menos así lo ha hecho saber a través del seguimiento que siempre le hace, sobre todo desde que comenzó su nueva etapa amorosa al lado de Clara Chía. Desde entonces, ha sido su talón de Aquiles y por eso, dejó a más de uno atónito al confesar parte de su intimidad familiar.

Piqué es cada vez más desenmascarado por Jordi Martin

En una reciente entrevista, Jordi Martin reiteró que Piqué mantiene el complejo de Peter Pan, pues sigue actuando como “un niño malcriado” que no logra evolucionar, porque su actitud “miserable” no le permite o deja ver más allá, pero lo que realmente impactó es que ahora el periodista no solo se enfocó en dejar al descubierto a este deportista, sino también a sus padres a quienes considera unos “mal educados”.

“A Gerard Piqué no se le conoce fuera de la imagen que puede proyectar, la del futbolista alto y guapo del Barcelona, exitoso, ganador del mundial con España. Sin embargo, quienes lo conocemos, sabemos que es un niño malcriado, estúpido, engreído...le quedó grande la relación con la barranquillera...y sus padres no lo ayudan mucho, pues son igual de maleducados que él”, expresó el también paparazzi durante su intervención en el programa español Amor y fuego.

Con esto se evidencia que todo lo negativo que el exjugador del Barcelona pueda expresar o hacer viene dada de su educación en el hogar en la que al parecer no le habrían enseñado muy bien sobre el amor y respeto hacía los demás.