En ‘La Isla de los Famosos’ se quejan por la falta de higiene: todo ha sido un asco

Aunque el concepto de ‘La Isla de Famosos’ maneja todo lo que tiene que ver con las habilidades físicas, también es cierto que sus participantes deben superar varios obstáculos de supervivencia, sin embargo, en esta nueva edición, esto ha resultado insoportable y hasta asqueroso.

Y es que a diferencia de otras temporadas, los nuevos famosos que están compitiendo por ser los líderes de esta dura contienda no han dudado en manifestar todo lo que les agobia y les ha generado mucho caos, pues en esta oportunidad hasta la falta de higiene se ha puesto en juego, ya que ha resultado un problema que agobia a más de uno.

De ahí las constantes renuncia de varios de los favoritos quienes no conciben que a la hora de ir al baño deben limpiarse con las manos o hacer sus necesidades a orillas del mar, situación que antes no había sido manifestada por ningún concursante. Pero, eso no ha sido todo, pues también hay una descoordinación con los alimentos que se deben consumir en el día a día para estar sanos y fuertes durante la competencia.

Participantes de ‘La Isla de los Famosos’ se quejan de las fallas de producción y la poca higiene

A criterio de varias personalidades que ya han renunciado de forma inesperada de ‘La Isla de los Famosos’, este espacio suele ser muy entretenido, porque pone a prueba la fortaleza de cada concursante, pero a su vez, no cuenta con las herramientas que muchos desean tener para llegar hasta la final. Y entre ellas se encuentra los pocos alimentos que se entregan para que cada uno de ellos pueda estar fuerte o apto para cada prueba.

A esto se le suman las condiciones antihigiénicas en las que se encuentran los espacios en los que conviven, así como sus camas y demás estructuras que fueron creadas para que los famosos puedan demostrar sus capacidad de aguante. Por eso, no resulta extraño para quienes están dentro que se hayan dado tantas renuncias en las últimas semanas, pues más allá de resultar “débiles” los nuevos participantes, éstos se han despedido por no soportar el asco que les genera este lugar en el que están aislados para lograr el objetivo del reality.