¿Ha perdido la credibilidad? Los errores imperdonables que han sucedido en Survivor, La Isla de los Famosos

Una gran cantidad de eventualidades han desestabilizado el normal desarrollo de los capítulos de Survivor, La Isla de los Famosos, lo que ha generado malestar en los fieles seguidores quienes se han ido percatando de las constantes fallas que existen de parte de la producción de este reality.

Y es que más allá de los cambios que se han hecho sobre los equipos tras varias renuncias de sus participantes, los más agudos televidentes se han dado a la tarea de descalificar la falta de atención que hay en la transmisión de cada capítulo, pues ha sido muy evidente y se ha convertido en algo muy repetitivo el ver muchos errores ortográficos en los subtítulos que se suelen colocar en pantalla.

Esto no solo ha sido motivo de burlas en las redes, sino también que ha generado malestar y hasta ha hecho perder la credibilidad sobre este espacio en el que siempre hay novedades que hacen perder el interés por el avance de cada participante. A esto se le suma los horarios tan tardíos en los que suelen subir los videos en el canal de Youtube.

Survivor, La Isla de los Famosos está atravesando por varios problemas

Por si fuera poco, los internautas en las redes han descalificado a Survivor, La Isla de los Famosos por considerar que no presenta un orden lógico en sus capítulos y que la reciente mezcla o fusiones de equipos no les parece acorde y justo, pues la producción debió buscar una forma más atractiva para que el público no pierda el interés en este reality de RCN.

“¿A qué hora suben el capítulo a Youtube?, ¿Por qué se tardan tanto?”, “Llevar a participar a celebridades flojas es una pésima decisión por el abandono pronto del programa”, “Cuando leo los subtítulos que les ponen a los participantes y están llenos de errores de ortografía, tenía que ser RCN”, “A esta producción le hace falta creatividad”, fueron algunos de los comentarios o quejas que se aprecian en sus redes sociales y que demuestran el malestar que hay por este programa que a criterio de muchos ha perdido credibilidad.