Las palabras tienen poder: Sara Uribe dice que ‘no se la comen ni los mosquitos’ y le dicen que pilas

El estreno del nuevo reality del Canal RCN, ‘Survivor: La Isla de los Famosos’, no ha dejado indiferente a los colombianos. Tras la emisión de su primer capítulo las criticas abundan en redes gracias a lo que han hecho y dicho los participantes de esta temporada.

Si bien una de las críticas que se le ha hecho al proyecto es la falta de talento ‘reconocido’ para el elenco, durante el capítulo, una de sus participantes dio bastante de qué hablar gracias a un comentario que hizo.

Todo indicaría que la modelo Sara Uribe, estaría pasando por una ‘sequia’, dejándolo en evidencia en televisión nacional al decir que “no se la comían ni los mosquitos”. Sus seguidores se preocuparon y le dijeron ‘que se avispara’.

“Dizque no me comen ni los zancudos, pero si no consiguen comida, se la comen”, le comentaban tras escuchar lo que dijo. Incluso ella misma se sumó al tren de las burlas en su contra dando retweets en su cuenta personal.

"A mi ni los zancudos me comen" dijo Sara Uribe, que fuerte niña, las palabras tiene poder, ojo con eso! 🤣🤣🤣 #SurvivorLaIsla @CanalRCN — Karla Arcila (@Karlaarcila) January 24, 2023

Así mismo, cuando tuvo que ayudar a su equipo, no es que haya hecho mucho, pues se pudo ver que la necesidad del equipo era cargar y conseguir alimentos para sobrevivir, pero su única contribución fue agarrar leña, y por esa razon su rendimiento fue motivo de burlas, comparándola con ‘Jaimito el cartero’, recordado personaje del programa de televisión ‘El Chavo del Ocho’ y su particular frase “Es que quiero evitar la fatiga”:

Sara Uribe llevando leña pal monte.... pic.twitter.com/K5YljMCYY8 — Viviana (@1vivianaa2) January 24, 2023

Arremeten contra ‘Isla de los Famosos’ por su cast ‘tan flojo’

Tras la emisión del primer episodio del reality transmitido por el Canal RCN, las burlas no se han detenido en redes sociales contra la producción, afirmando que ‘fracasará’ y será ‘un hueso’ porque aparentemente nadie tiene conocimiento de los nuevos rostros de esta temporada.

“Ikeke La isla de los famosos pero no vi ni a un famoso”, “A la mitad de los participantes de La isla de los famosos los conocerá la mamá ¿Quién es toda esa gente y por qué es que son famosos?.”, “Parce esas viejas de la isla de los famosos recién salieron del colegio o qué? Tienen una actitud re inmadura e infantil y nadie las conoce”; entre muchos más, han sido los duros comentarios contra el programa.