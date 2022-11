“Clara Chía se me parece a Sara Uribe”: aseguran que le irá igual que a ella Fotos: @sara_uribe / Agencias

Más allá de su belleza Clara Chía ha impactado al mundo por ser la única mujer que llenaría el espacio de Shakira, a pesar de no ser una superestrella y de no tener fans a su favor.

Sus comparaciones con la artista han sido incalculables, así como con objetos insólitos como bultos y hasta niñas que se hicieron virales en las redes con actos de maldad, pero en esta oportunidad que, una vez más la joven de 23 años se dejó ver al lado de su inseparable novio, surgieron otros comentarios sobre algunos haters que encontraron una especial similitud con ella y Sara Uribe.

Y es que a criterio de algunos internautas la historia romántica de la colombiana tiene mucho que ver con la manera que se dio la de esta estudiante de relaciones públicas que surgió de la nada y acaparó la atención de todos por enamorar a un futbolista como Fredy Guarín.

Ahora comparan a Clara Chía con Sara Uribe

Acto seguido han llovido críticas y después de un buen tiempo llena de tristeza y dolor, la presentadora regresó para revelar el sufrimiento que esta relación le hizo pasar. Por lo que para muchos, Clara Chía, estaría aproximadamente dos años ya hablando ante las cámaras ante el dolor y tristeza que le habría dejado Piqué.

“Esta mujer se me parece a Sara Uribe, en sus gestos, y presiento que le va a ir igualito”, " Ojalá más adelante a ella no le hagan lo mismo para q destruye un hogar, bueno Piqué no se queda atrás de sin juicio”, “Bueno ya veremos el cuento muy similar al de la Sara”, expresaron algunos detractores de esta chica que ante cada aparición genera muy creativos comentarios que llevan a los internautas incluso sacar conclusiones sobre el futuro de cada relación.

Pero, lo que sí es cierto, es que también las compararon a ambas por su belleza, atractivo y por poseer un don natural para atraer sobre todo a futbolistas.