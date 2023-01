Hasta su hijo lo humilla: Milan le calla la boca a Piqué y deja ver lo vago y mentiroso que es

Piqué no pega una, pues hasta ahora no ha conseguido apoyo ni en sus hijos, pues a pesar de que ha demostrado que Milan es quien lo entiende mejor en el ámbito futbolístico, éste dejó claro que su padre no es un ejemplo a seguir.

Y es que durante la muy divertida y espontánea participación que tuvo el pequeño en el streaming en el que el deportista hablaba o revelaba detalles de los próximos partidos de la Kings League, él fue interrumpido en varias oportunidades por su hijo quien se dio a la tarea de corregirlo, pero sobre todo de recalcar que el ex de Shakira solo se la pasa durmiendo y no hace más nada para ser más productivo, por lo menos desde que renunció a las filas del equipo culé.

De forma muy activa y creíble, este niño que además posee un gran parecido con la colombiana también aseguró que a su progenitor le hace falta creatividad a la hora de seleccionar jugadores, así como de crear estrategias y sobre todo para llevar adelante un proyecto como el que inició en este 2023.

Piqué es humillado por su hijo Milan

“No, no he dormido por la noche”, dijo Piqué ante la pregunta que le hicieran sus compañeros quienes estaban a la expectativa del estreno del nuevo proyecto que lidera a través de Kosmos. Y ante esto, Milan lo interceptó y dijo ante todos: “Yo te he visto dormir. Yo te he visto dormir toda la noche”. A esto le siguió el regaño del deportista quien reiteró que había dormido, pero poco y le pidió silencio al pequeño quien no hizo caso y fue apoyado por el resto quien pedía a gritos que el ex de Shakira fuera desenmascarado.

Con ello, el exfutbolista no solo quedó como mentiroso, sino también como vago, pues él quiso demostrar que está abocado a este nuevo trabajo cuando en realidad se le nota muy tranquilo y sin muestras de que estuvo trasnochado por ello. Esto fue lo que confirmó su hijo quien no tuvo miedo en expresarse libremente y dejar ver que su padre no solo mentía, sino que le falta mucho por mejorar su disciplina y entrega en los negocios.