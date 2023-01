Las veces que Shakira se ha vestido sexy tras ruptura con Piqué y que han puesto a tambalear a Clara Chía

Cada vez que Piqué actúa en contra de Shakira, ella se fortalece y una evidencia de eso es que tras cada adversidad o tropiezo, la colombiana hace tambalear hasta a Clara Chía con sus atuendos, estilo y arrolladora personalidad.

Si bien Lady Di es recordada por su legado humanitario, también es cierto que algo que jamás nadie podrá olvidar es su elegancia y la manera tan inteligente con la que logró impactar ante la selección adecuada de sus atuendos como el famoso “Vestido de la venganza”.

No en vano ese recordado traje negro corto, ajustado y que posee un escote muy amplio que bien supo acompañar con tacones, fue catalogado como uno de los ideales para vengarse de su ex, el ahora Rey Carlos III. Por eso, en una era más actualizada se ha llegado a comentar que la barranquillera ha sabido hacer uso de esto para resurgir y demostrar su ímpetu y por qué es la favorita de todos.

Shakira se impone siempre con su estilo y pone a dudar a Piqué

Un ejemplo claro de ello es que a pocos días de conocerse la noticia de su separación con Piqué, Shakira posó varios looks muy sexys para la portada de una prestigiosa revista en la que se dio la oportunidad de contar todo lo vivido a sus fans, pero también les regaló las poses y fotos más seductoras, así como la idea de que ella es y seguirá siendo una reina.

Luego de eso y ante las constantes reuniones para lograr acuerdos legales con su ex, la artista no ha dudado en desfilar las prendas más imponentes en los que incluye tacones o zapatos de plataforma, así como los jeans que más definen su silueta, pero también deja ver su sexappeal y cómo pese a la “monotonía” ella posee más estilo que el de la actual novia del exjugador del Barcelona.

Pero, sin duda, el atuendo que hizo tambalear hasta a Clara Chía fue el que usó la colombiana en el reciente video de BZRP Music Session número 53, pues aquí solo utilizó un brasier con encaje y una blusa ancha verde para completar este look con el que deja ver su escultural y tonificado cuerpo.

Con esta renovada apariencia no queda duda de que ella es la que manda y que no necesita de un solo “vestido de la venganza”, sino de una actitud desafiante en contra de su ex y de todo aquel que busque opacarla para así seguir brillando en medio de la adversidad.