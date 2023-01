Las razones por las que Piqué está llevando Kosmos a la quiebra

Piqué no la ha tenido fácil en los negocios. Sus constantes intentos por hacer que su empresa Kosmos sea exitosa siempre se ve empañada por sus malas tomas de decisiones con las que, hasta ahora, solo ha gastado dinero y no ha podido recuperar nada.

Incluso, hay quienes se han atrevido ha asegurar que desde que el deportista se separó de Shakira e inició su romance con Clara Chía, solo ha tenido gastos exorbitantes en cirugías, así como en pagos de mensualidades en la universidad de su amada que le han impedido orientar de forma adecuada sus negocios o relaciones con importantes empresas que le permitan estar en crecimiento, sobre todo en este 2023 que inició con la creación de la Kings League.

Y aunque la mayoría considera que esto sería un repunte para su carrera en el área empresarial, la realidad es que el español está en bancarrota, tanto que ha tenido que reducir personal y esto ha permitido que su novia se encargue de todos sus desaciertos, pues hasta ahora no ha atinado en nada.

Piqué y sus estrategias fallidas de negocios

A esto se le suma su separación con Shakira, pues desde que se hizo oficial su ruptura, la mayoría de las empresas o marcas que respaldaban a Kosmos se han retirado, pues en más de una ocasión éstas se habían sumado a sus proyectos, porque había sido la colombiana quien daba la cara en los acuerdos, pues si algo sabe ella es facturar y crear alianzas estratégicas para consolidar e incrementar su fortuna.

Por eso, no es de extrañar que ante la llegada nueva pareja que posee el exjugador del Barcelona, la mayoría de sus “socios” se haya retirado, pues no confían en alguien que no posee la experiencia que tiene la intérprete de ‘Monotonía’, ni mucho menos ella se ha sabido distinguir o sentir entre las negociaciones que hasta ahora se han realizado para mantener firme esta empresa que está en aparente bancarrota y acusada de varios casos de corrupción.

Otras de las razones por las que pocos se interesan en crear alianzas empresariales con el deportista, es porque no ven seriedad ni estabilidad en él, pues una vez que fue atacado por su ex en el BZRP Music Sessions #53 éste en tono de burla o sarcasmo hizo uso de dos marcas (Casio y Twingo) para responder de forma irresponsable y comprometerlas sin haber acuerdos entre ellos. Esto espantó a los pocos que creían en él.