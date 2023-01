Empleados de Kosmos acorralan a Clara Chía y la atormentan con la canción de Shakira

La estadía de Clara Chía en las oficinas de Kosmos parecen ser cada vez más insoportables, pues gran parte de la nómina de esta empresa creada por Piqué ahora más que nunca ha demostrado su fidelidad a Shakira.

Todo ello viene dado luego de que de forma anónima, algunos empleado han actuado en contra de esta chica ya que, primero surgieron unas caricaturas anónimas en las que se burlaban abiertamente de ella catalogándola de “borracha” y hasta de “moza”, por la manera en que se relacionó con el deportista. Pero, eso no fue todo, pues ahora se conoció, según un reporte que hiciera el periodista Jordi Martin, que algunos detractores de la estudiante de relaciones públicas, la atormentan al colocar el nuevo tema de Shakira mientras ella se pasea por los pasillos de este lugar.

Nada mejor que trabajar con tu pareja y aportar ideas juntos 😍💑



(Foto de hace un tiempo en Kosmos) 👩‍💼👨‍💼💖



Clara Chia Marti & Gerard Piqué ❤ pic.twitter.com/MiTy3ti2kF — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Geri ♥ ClaGer♥ (@ClaGerFans) November 2, 2022

No en vano, a finales del 2022 la actual pareja del exjugador del Barcelona ya había manifestado que no quería seguir asistiendo a este lugar y que prefería hacer “Home Office”, pues no soportaba estar bajo las miradas que cuestionaban su presencia desde que ha escalado posiciones, posee un mejor sueldo y además es la pareja oficial del jefe y dueño de este imperio empresarial.

Clara Chía sigue recibiendo presiones de los empleados de Kosmos

Incluso, Martin reiteró que más de una vez ha sonado la BZRP Music Session número 53 en los pasillos de Kosmos, ya que para muchos Shakira arremete en contra de Clara Chía y Piqué sin filtros ni indirectas, logrando así reacciones muy diversas entre quienes admiran a la artista y apoyan la manera en cómo dejó la melancolía y enfrenta a esta pareja que la engañó y la hizo sufrir tras su relación clandestina.

El periodista español también indicó que ya muchos de los excompañeros de esta joven no sienten vergüenza al encararla y colocar a todo volumen esta nueva canción, pues les resulta muy incómoda su presencia, ya que consideran que ella no es la mujer que deben respetar en estas oficinas, pues ella solo ha causado dolor y sufrimiento a la estrella colombiana que ahora más que nunca recibe más apoyo de los empleados de este imperio en el que ella también logró concretar importantes negocios.