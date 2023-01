Chimoltrufia style: Clara Chía ya contagió de su ‘dejadez’ a la mamá de Piqué

La relación entre Clara Chía y la madre de Piqué al parecer es cada vez más cercana, pues ahora más que nunca ambas han demostrado que no solo poseen una conexión que las ha hecho acercarse cada vez más una a la otra, sino que además ya están luciendo atuendos similares denotando así una gran empatía.

Y aunque el look de la pareja del español es cada vez más descuidado y no definen su personalidad, ni mejoran su imagen, para Monserrat Bernabéu esto parece no importar, pues también se ha dejado “arrastrar” por el estilo desenfadado de esta chica de 23 años a la que a diario le llueven las críticas por no lucir refinada o acorde a su nuevo estatus de ser la pareja de un reconocido exfutbolista.

Es así como luego de que la estudiante de relaciones públicas demostrara que ella es la que manda a la hora de elegir los outfits de ella y de su pareja, pues ambos fueron vistos en Praga con los mismos zapatos deportivos, se notó también esta influencia al vestir en su suegra quien recientemente fue invitada al programa “La Maratón” de TV3 para hablar sobre la enfermedad ictus, ya que ella es la directora del Instituto Guttman y ahí lució un atuendo clásico e informal que logró combinar con el mismo calzado.

Madre de Piqué copia el look de Clara Chía

Para muchos esto fue una demostración de la aprobación rotunda que le ha dado a la relación de Piqué y Clara Chía. Incluso, hay quienes se han atrevido a expresar que lo hizo con la firme intención de que no tiene nada en contra de esta chica que para muchos carece de estilo, pues hasta la fecha no ha atinado ni generado tendencia con ningún look que pueda ser copiado o halagado por los expertos en moda o los fashionistas.

De hecho, esta joven de 23 años sigue luciendo prendas oversize, en tonos negros o unicolores que no destacan su brillo o esencia, por el contrario, siempre luce igual o cada vez más “aburrida” y “descuidada”, logrando así generar más críticas sobre su imagen que causa dudas sobre cómo el deportista logró enamorarse de alguien que carece de una buena apariencia.