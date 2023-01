Ni vaga y más dama que Shakira: en Kings League defienden a Clara Chía

Aunque se creía que todo el apoyo emocional se le estaba dando a Shakira luego del lanzamiento de la BZRP Music Session #53, surgió una inesperada defensa a favor de Clara Chía, actual novia de Piqué quien desde siempre ha sido atacada por el mundo entero.

Y es que para algunos compañeros de la Kings League, la estudiante de relaciones públicas, es una persona muy trabajadora y que desde que se inició este ambicioso proyecto que lidera su novio a través de su empresa Kosmos, no ha parado de estar atenta a todos los detalles de su evolución y ha hecho caso omiso a las presiones y fuertes señalamientos que le realizó la barranquillera en este lanzamiento que ha conmocionado a todos.

Hermosas y bellísimas palabras de apoyo hacia Clara Chia, de gente que trabaja con ella en la Kings League, y la conocen como es realmente como persona ☺💖 pic.twitter.com/ePRklB7t33 — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Geri ♥ ClaGer♥ (@ClaGerFans) January 12, 2023

Incluso, aseguran que la joven de 23 años se ha comportado como toda una dama, pues no ha pronunciado ni una palabra en contra de la artista y mucho menos ha sido capaz de hacer algo en su contra, tal y como lo ha hecho el deportista. Por eso, en una reciente sesión sobre los avances de cada uno de los partidos de la Liga 7 de Fútbol ella recibió varios halagos.

Clara Chía es defendida por compañeros de la Kings League

“Es una niña muy buena, porque no se ha defendido, no se pronunciado, ni ha dicho nada de nada”, “Hay que también ver la gestión de Clara, porque a pesar de este duro momento ella no ha dejado de estar pendiente y no se merece todo lo que ha caído sobre ella, porque además es muy buena persona”, “Y es que cada domingo cuando llegamos a la Kings, Clara Chía ya lleva ahí por lo menos dos horas trabajando y está trabajando como la que más”, esos fueron algunos de los comentarios que surgieron en defensa de Clara Chía y que surgen de forma inesperada de parte de algunos de sus compañeros de trabajo.

“Yo que Piqué ya comenzaría mis demandas pero en silencio, que deje a la loca seguir haciendo el ridículo y él va a salir ganando”, fue uno de los comentarios que surgieron tras esta publicación en la que pese a lo incómodo que pudo resultar para los compañeros de esta chica, ellos decidieron defenderla por considerar que sí es una buena persona y no la que quieren hacer ver sobre todo en el nuevo tema de Shakira.