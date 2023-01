Sin Piqué y sin apoyo: Clara Chía casi se desmayó luego de la humillación de Shakira

Cuando Clara Chía pensaba que su relación con Piqué estaría más estable en este 2023, sale Shakira a desestabilizarlo todo, pues con el estreno del BZRP Music Sessions Vol. 53 no aguantó tanta “tiradera” hasta el punto de que casi se desmaya.

“Escuchó la canción de madrugada y después del soponcio, logró tranquilizarse” expresaron en el programa ‘Y ahora Sonsoles espacio en el que revelaron cuál fue la verdadera reacción de esta chica a la que le ha tocado vivir con los constantes señalamientos, críticas y rechazos del mundo entero que incluso ahora la ha “cosificado” al ser comparada con un Twingo y un Casio, que a criterio de la colombiana resultan muy básicos o bajo perfil, así como muy comunes.

Ante esta impactante y tan esperada reacción de parte de los haters de la novia del deportista, el portal Informalia indicó que incluso, esta joven de 23 años esperó hasta la madrugada para conocer qué es lo que se traía la artista entre manos con esta canción, pues al parecer ya le habrían indicado que alguna participación habría sobre ella, sin imaginar que en esta oportunidad no hubo filtros para humillarla.

Clara Chía estuvo sola, sin Piqué mientras escuchaba el tema de Shakira

Pero, lo peor de todo es que a Clara Chía le tocó escuchar el nuevo tema de Shakira completamente sola, pues Piqué se encuentra de viaje en Estados Unidos cumpliendo algunos compromisos laborales con el nuevo proyecto Kings League que lidera a través de su empresa Kosmos.

No se le ve muy preocupado, no? #piqué en el Chase Center de San Francisco pic.twitter.com/YuY8CtMeYE — lorena vázquez (@lorena_vazquez) January 12, 2023

Es así como queda en evidencia que el español suele no estar en los momentos más duros de la vida de sus parejas, pues éste más allá de no estar presente por asuntos de trabajo, no se escondió, al contrario estuvo presente en un encuentro deportivo de básquetbol y se le vio muy contento, así como despreocupado mientras era acompañado con unos socios o amigos quienes posaron junto con él, pero no de forma muy cómoda, pues sabían que estaban al lado del hombre que ha sido más humillado que nunca por sus engaños.