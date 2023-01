Clara Chía es la carga de Piqué por estas razones: a Shakira no le dio tanto como a ella

En medio de la tormenta y caos que vive Clara Chía desde que se unió sentimentalmente con Piqué, varios internautas y expertos en en la vida de Shakira, se han percatado de un importante detalle: que la actual pareja del español ha recibido más beneficios que la colombiana, pero a su vez, ella ha sido una carga para este deportista que está siendo cada vez más desprestigiado.

Y es que una vez que se conoció la identidad de esta chica y que es estudiante de relaciones públicas, más de uno se dio a la tarea de investigar más sobre su pasado y al percatarse de que sus estudios están siendo pagados por la empresa Kosmos, surgió el malestar entre el resto de los empleados quienes la vieron como una “oportunista” que llegó para apoderarse de todo.

Por si fuera poco, el exjugador del Barcelona, no solo estuvo siempre atento a sus pasos, sino también a los de su familia, pues a los pocos meses de estar juntos, la madre de esta joven de 23 años pasó de ser una simple empleada del ayuntamiento español para dirigir las finanzas del imperio del novio de su hija, generando así más conflictos internos que han llevado a más de uno a renunciar.

Clara Chía solo ha causado malestar desde que llegó a la vida de Piqué

Con todo ello, Clara Chía solo ha generado gastos y hasta momentos de tensión dentro y fuera del entorno de Piqué, pues para muchos, su nueva novia ha resultado ser toda una carga, pues le ha tocado “acomodarle la vida” para que pueda encajar en la de él y así olvidar parte de su pasado con Shakira a quien no le tuvo que darle nada, pues ella ya estaba moral y económicamente bien ubicada.

Incluso, se llegó a especular que ante los cambios de imagen que ha mostrado esta chica que para muchos sigue siendo “desaliñada”, se podría sumar una posible operación estética, pues hasta su perfil está más refinado, definido y no es de extrañar que lo haya logrado tras el respaldo económico de su novio quien la está complaciendo en todo.

De ahí que hasta el periodista Jordi Martin alzara su voz para denunciar que ya Clara está abusando del poder o estatus de su novio para figurar o lograr sus objetivos, posición en la que nunca se le vio a la barranquillera.

“A Shakira no le hacía falta que nadie le pagara sus retoques estéticos. A Clara creo que hace unos días le pagaste los labios. ¿O no es así? Tuviste que contratar a Clara en tu empresa a dedo y ponerle un puesto que ni sus propios compañeros de Kosmos entienden. Tuviste que recurrir a Shakira para crecer como empresario ya que conseguiste a Rakuten por ser Shakira amiga del CEO y ahora te rescinden el contrato por no pagarle a los tenistas y por las pocas expectativas generadas por la Copa Davis. Has sido, eres y serás siempre un mediocre”, dijo Martin en sus redes.