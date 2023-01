“A Shakira se le olvida que ella se metió con Piqué cuando tenía pareja”: no todos apoyan a la cantante Foto: Agencias

Pese a que Shakira logró en escasos minutos del estreno de su BZRP Music Sessions un apoyo mundial, también es cierto que aún hay quienes no disfrutaron del todo la letra de este nuevo sencillo con el que no queda duda que entre ella y Piqué ya no existe amor del bueno.

Incluso, existen personas que argumentan que la colombiana no tiene moral para desprestigiar las acciones que ha realizado su ex, ya que ella llegó a su vida cuando aún estaba de novia con Antonio de la Rúa, por lo que esta canción les resulta hasta ofensiva o de mal gusto, sobre todo porque sus hijos quedan expuestos ante esta guerra sentimental que la cantante no ha parado de mostrar en sus canciones, sin saber las consecuencias de ello.

Pero, lo que más sorprendió es cómo en medio del debate mundial sobre el contenido del nuevo material se dividieron las opiniones y se analizó parte del pasado amoroso de la barranquillera quien también ha iniciado gran parte de sus romances en base a infidelidades.

Shakira también tuvo su pasado oscuro

“A Shakira se le olvida que ella también se metió con Piqué cuando él tenía pareja, era obvio que a ella también se la iba a hacer”, “¿Acaso Shakira no hizo lo mismo cuando empezó con él? Ella tenía pareja, y él también.. nadie se acuerda de los ex ahora?”, “Shakira le hizo exactamente lo mismo a su novio antes de salir formalmente con Piqué así que debería saber lo que se siente y si quiere mantenerlo todo en privado”, fueron algunos comentarios que generó el nuevo tema de Shakira.

A Shakira se le olvida que ella también se metio con pique cuando el tenía pareja, era obvio que a ella también se la iba a hacer — Laura (@Lau_zavala1) January 12, 2023

Con este material, la mayoría se ha puesto también en el lugar de Piqué, pues pese a que no ha actuado de la mejor manera, sobre todo por el bien de sus hijos, algunos usuarios en redes aseguran que la colombiana no tiene moral para criticar todo lo que le ha pasado en materia del corazón y que a su vez no debió ser tan ruda en su mensaje que se inmortalizará en la industria musical.