Artista venezolana acusa a Shakira de plagio: “sino patentó nada ya perdió”

Luego de que Shakira lanzara el BZRP Music Sessions surgieron miles de reacciones, pero lo que nunca nadie imaginó es que a tan solo minutos de conocerse la contundente letra surgió una denuncia de plagio protagonizada por la cantante venezolana Briella.

A criterio de esta chica, que asegura ser fan de la colombiana, su sencillo ‘Solo tú' posee los mismos acordes y ritmos que el lanzado por la barranquillera y el polémico productor musical Bizarrap. Incluso, se dio a la tarea de lanzar su material a la par del de la ex de Piqué demostrando así, que ella quería aprovechar esta onda viral para mostrar su trabajo del que pocos conocen, pero que ahora está en boca de todos debido a la supuesta réplica de su producción.

La joven artista también señaló que los coros de esta canción son casi similares a los que fueron creados para este ahora “himno” que ha hecho reaccionar hasta a quienes no estaban muy empapados sobre esta infidelidad que quedó lejos de ser privada y de la que ya hay un historial musical muy exitoso y conocido en el mundo entero.

Briella acusa a Shakira de Plagio y es acribillada en redes

“Ayyy no, para eso hay derechos de autor, si quiere crédito vía legal, de resto no hay nada”, “Una busca fama. Busca tu éxito por tus propios méritos y deja en paz a Shakira”, “Shakira no tiene necesidad de plagiar. Ella es una mujer con una capacidad de inteligencia superior. La que se quiere colgar de su fama es esta muchacha”, “Sino patentó nada ya perdió”, fueron solo algunos de los miles de comentarios que surgieron tras los videos que publicó la cantante venezolana en contra del nuevo tema de Shakira.

Y aunque la venezolana reitera de que ella no quiere meter a nadie en problemas, más de uno la ha cuestionado, pues aseguran que no era el momento, ni la manera para dar a conocer esta noticia, ya que la colombiana se encontraba en medio de un lanzamiento esperado por todos sus fans y por quienes anhelaban escuchar cómo en esta oportunidad se veía venir una letra más ruda y contundente de parte de la artista.