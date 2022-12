“Habla de corronchos y se llama Ornella”: la ‘Barbie costeña’ se ‘creyó’ de alto estrato y la aterrizaron

Los creadores de contenido hoy en día suelen decir las cosas sin pensarlas, todo con el afán de ganar adeptos y hacer que hablen de ellos, sin importarles las consecuencias, usan las redes sociales para hacerse notar.

Esto le paso a Ornella Sierra, de quien no han dejado de burlarse gracias a un video que la mujer subió a TikTok, refiriéndose a la forma en que los hombres deben comportarse en una primera cita, y lo que dijo solo provocó comentarios y críticos.

La mujer quien se hace llamar en redes ‘La Barbie costeña’, afirma que para que un hombre la pueda invitar a cita, debe tener el dinero y la disposición de comer bastante: entrada, coctel, plato fuerte y postre. De lo contrario, sino es capaz de cumplirlo, para ella esto es considerado una ‘red flag’.

“Me parece que es una ‘red flag’ enorme que un man te invite a un restaurante a comer y no pidan ni entrada, ni cocteles, ni postre y solo pidan plato fuerte. Eso qué es. Aparte de que el man es duro, líchigo, demuestra el poquito interés que tiene contigo”, dijo la mujer.

Desde el punto de vista de la creadora de contenido, pedir mucha comida y trago no es “gorrear”, es demostrar que está a la altura ‘de la experiencia’.

“Cuando yo voy a una cita, a mí me encanta pedir mi vinito, mi coctel, mis entraditas, pero no porque quiera gorrear, sino porque quiero hablar más, disfrutar más la conversación. Que en verdad sea una experiencia y no solamente ir a comer por comer. Si solamente pides el plato fuerte, no alcanzas a hablar de nada”, afirmó Ornella.

Hasta los periodistas se fueron en su contra por ‘salir con esas estupideces’

El video de Ornella terminó por viralizarse y ahora es motivo de críticas por las redes sociales, donde le dicen que ‘deje de creerse lo que no es’, y además se han metido con su profesión, pues ella es psicóloga. Por este motivo afirman que su profesionalidad es una mentira y que sus consultas ‘deben ser pésimas’.

“Dizque ‘abro debate’ y uno rezando todos los días para que no se vaya la luz y el agua salga potable”, escribió la periodista Andrea Dávila. Otra periodista, Mónica Rodríguez se pronunció diciendo: “Ay… La desconexión es brutal en todo sentido”.

“La tal barbie costeña (que parece Barbie pero de las que no son Mattel), se la pasa diciéndole “corronchos” a todos, pero ella qué viene a hablar de corronchos, se llama “Ornella”… no marica”, “A mi nadie que se denomine barbie costeña me va a venir a decir que no puedo comer corrientazo.”, “En la costa se vuelven famosos culés de personajes nefastos, habladores de monda que poco aportan. Un ejemplo es la Barbie costeña esa, horrible men.”; han sido otros de los comentarios que los cibernautas han dejado al respecto.

Oye la barbie costeña esa y que psicóloga, ustedes se imaginan los consejos que dará esa malparida en consulta? — Laura Cabrera (@Lauracabreraa_) December 21, 2022

Eche, la Barbie Costeña qué... Que se frite unos deditos y se los coma con milo antes de salir. https://t.co/s5Eyx04xcL — César Olse (@cesarolse) December 22, 2022