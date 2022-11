“Quedó similar a Lina Tejeiro”: critican el nuevo look de Yina Calderón

La irreverente DJ e influencer Yina Calderón siempre ha demostrado que posee mal gusto, sin embargo, algunos internautas se dieron a la tarea de recordárselo luego de que mostrara su nuevo look.

A través de sus redes sociales la muy polémica colombiana dejó ver su muy extensa cabellera que se inicia con un cintillo de trenzas y colitas de las que se desprende la abundante melena en tono castaño que desató los más duros señalamientos y hasta críticas por considerarlas “feas” y que no van con su estilo.

Pero, lo que sorprendió a los internautas es que al parecer, esta chica estaría queriendo imitar el look de la actriz Lina Tejeiro quien posee un peinado o cabello muy similar al que luce la también esta figura de la actuación quien posee un historial amoroso que la ha posicionado en el centro de todo tipo de críticas.

Yina Calderón es nuevamente criticada por sus seguidores

Y aunque con el nuevo look, Yina Calderón deja atrás su muy desaliñada y descuidada cabellera aguamarina con destellos verdes neón, aún no logró escoger un estilo que fuera acorde a su imagen que ya ha estado cuestionada, ya que muchos consideran que ante tantas cirugías ella solo ha logrado “desfigurarse” de pies a cabeza.

“Pues el problema no es el color de pelo ....es ella!!!”, “Aunque la mona se vista de seda o se ponga extensiones ... Ya sabemos el resto”, “Antes se veía maluquita, pero ahora....También”, “Porque se tatuó la cara. Eso la hace ver de mal aspecto, se puede poner el pelo lindo y la ropa linda, pero esos tatuajes le restan belleza”, “Le convendría más cambiarse de cerebro, que de peluca”, fueron las reacciones de los usuarios en redes quienes no apoyan este radical cambio de look en el que además combinó dos tipos de cabello uno castaño y otro en negro.