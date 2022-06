La dura experiencia de Mónica Rodríguez con el desempleo

El caso del despido de Mónica Rodríguez del Canal Caracol fue uno bastante comentado en redes, ya que debido a su inclinación política fue sacada de la televisora colombiana. Después de esto, la ahora presentadora del noticiero del Canal Uno, no la tuvo nada fácil, y en el proceso optó por usar sus plataformas digitales para dar a conocer su experiencia.

También, se convirtió una activista política muy respetada en Twitter y hasta el día de hoy sigue usando sus redes sociales para dar a conocer casos que merecen atención y difusión en los medios.

Esto, con el fin de ayudar a personas sufren o han padecido para que se sientan identificados y encuentren “la fuerza para salir de esa situación”, según contó en una entrevista con el magazín de CityTV, Bravíssimo.

Uno de los tragos más amargos por los que tuvo que pasar mientras se encontraba sin trabajo, fueron las deudas, una situación que no es ajena en muchos hogares colombianos.

Además, desmintió la creencia que existe al pensar que todo aquel que trabaja en los medios de comunicación es millonario. Aseguró que no la tuvo nada fácil y fue muy importante para ella el pedir ayuda.

Mónica Rodríguez contó algunas de las dificultades que padeció durante su desempleo

La presentadora, que tiempo después fue contratada por el noticiero independiente del Canal Uno, contó para el mismo programa de CityTV que mientras estuvo sin trabajo, en varias ocasiones no tenía como pagar la pensión del colegio de sus hijos, y que vio como las deudas se le llegaron a acumular:“Las cuentas no paraban. La gente ni se imagina eso.” contaba la comunicadora social.

Para cuando sucedió este despido injustificado, las redes sociales no tenían el auge y el alcance que se puede ver hoy en día y por tal motivo esta no fue una opción para Mónica a la hora de buscar algún ingreso extra que le ayudase.

Según sus propias palabras, Rodríguez optó por hacer ‘free press’ en temas de salud y se comunicó con varios medios de comunicación para que le ayudaran publicando sus artículos. “Eso es un trabajo complicado y difícil, pero me tocaba”, contó al magazín. A su vez, relató que se desempeñó como presentadora o maestra de ceremonia para algunos eventos. ”Pero no siempre salían eventos o no siempre lo querían contratar a uno; era difícil”, añadió.

Rodríguez tuvo que dejar de sentir “vergüenza” por su estado de desempleo, ya que muchas veces intentó negar los problemas que se encontraba enfrentando, pero afortunadamente con el paso del tiempo logró reponer su vida económica.

Esta es la entrevista hecha por ‘Bravissimo’ donde Mónica Rodríguez cuenta sobre su época de desempleo: