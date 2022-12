“Se está tirando el país”: Las contundentes palabras de Mary Méndez contra Gustavo Petro

Mary Méndez lanzó fuertes palabras en contra del presidente Gustavo Petro, todo por la nueva reglamentación gubernamental sobre el sello que ahora tienen los paquetes de comidas, y ahora las redes se han encendido en su contra

Para quienes no lo saben, Mary Mendez tiene una empresa de alimentos ‘fit’ y algunos de sus productos caen la categoría de alimentos que deben llevar estos empaques de ahora en adelante. Ahora la presentadora se ha quejado en varias ocasiones gracias a las medidas implementadas por el gobierno con los alimentos con contenido de grasas y azúcares.

Ha mostrado lo furiosa que está y así se ha referido al presidente Gustavo Petro

Las duras palabras de Mary Méndez a Gustavo Petro

El pasado miércoles 14 de diciembre, Mary dejó saber lo molesta que estaba con la medida que el gobierno Petro instauró con los alimentos con azúcares y grasas, y esto implica cambios para su compañía de alimentos saludables. Por eso se ha dirigido a Gustavo Petro diciendo:

“¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Están tirando por la borda trabajo, plata, esfuerzo, trabajo de cientos de miles de colombianos… Empobreciendo la economía, atrás de unos sellos y una resolución absolutamente estúpida, confusa e innecesaria… Gustavo Petro, con todo respeto del mundo, le pido el favor, en nombre mío, de mi empresa y de las empresas de comida saludable que estamos metidos en este disparate. Por favor, un poco más de claridad, sensatez, empatía, con las personas que estamos tratando de generar empleo en este país, de manera honesta. Gracias”

Para rematar, agregó: “La gente tiene hambre, si le quitan las oportunidades a la gente de generar empleo, si nos siguen dando de esa manera tan dura, a los pequeños como yo y a los grandes que tendrán otros recursos, el desempleo en este país va a seguir creciendo y la pobreza va a seguir creciendo y la gente va a seguir robando.”

Pero no solo eso, la presentadora contó cómo fue víctima de la inseguridad en el país

Mientras decía sus quejas contra el gobierno, la presentadora contó una situación de inseguridad que vivió y donde casi resulta herida, pero del que se salvó gracias a su manera de reaccionar.

Y yo no fui la excepción, me trataron de robar con un cuchillo en la mano, afortunadamente no pasó a mayores, yo pegué mil alaridos, el ‘man’ me sacó el cuchillo, no pasó a mayores…”

Después continuó diciendo: ““...Todo eso es el resultado de un desempleo enorme, de pocas posibilidades y de que la gente tiene hambre. Ahí le dejo también el dato, señor Gustavo Petro”

Este es el video de Mary Mendez contando su experiencia siendo víctima de atraco y sobre las quejas al mandatario de Colombia.