“Petro no es capaz de enfrentar a su esposa”: critican el poder de Verónica Alcocer

Gilberto Tobón es en estos momentos, una de las figuras políticas que está empezando a sonar fuerte durante las últimas semanas. Actualmente es aspirante a la Alcaldía de Medellín y en redes está siendo tendencia por la forma en que se refirió al actual gobierno de Gustavo Petro y la primera dama.

En entrevista con el medio de comunicación SEMANA, Tobón dijo su percepción sobre cómo se está llevando a cabo el mandato de Petro: “Los Santistas están mandando en el Gobierno de Petro y Uribe es el demonio. ¿Qué es ese fanatismo y ridiculez? Entonces, ¿la paz total es una mentira de Petro?”.

Giberto continuó, afirmando que: “A mí no me decepcionó Petro, no he sido un petrista entusiasmado. Decepcionado de Petro debe estar Gustavo Bolívar, a quien respeto mucho, porque el presidente le metió el caballo de Troya de Roy Barreras para la presidencia del Senado. Petro no va a ayudar a Bolívar. Por eso, en parte, se puede ir del Congreso, además con razón. Él es un hombre que perdió demasiado dinero por estar al lado de Petro. A Bolívar lo defiendo. De Petro no espero milagros. Creo que hay que hacer reformas”, dijo sin pelos en la lengua.

🤣🤣🤣🤣🤣 que vergüenza en lo que terminó Gilberto Tobón, contando chismes ya como que lo contrataron en el pasquin de revista semana. Tal para cual. — Martina#OP10 (@LopezRicon) December 11, 2022

No solo criticó lo que ha hecho Gustavo Petro, se metió con su esposa y con la vicepresidente Francia Marquez

Pero esas no fueron las declaraciones que lo pusieron en el ojo del huracán, las palabras de Tobón en contra de la primera dama, Verónica Alcocer, y contra Márquez han causado una ola de reacciones.

Sobre Verónica Alcocer dijo que, si bien la mujer es bastante astuta, es una piedra en el zapato para el presidente, y afirma que Petro no tiene el control de su gobierno, Lo tiene ella: “Tremendo. Es una mujer ambiciosa y astuta. Tiene mucho poder y va a tener más. Me da la impresión de que Petro no es capaz de enfrentarla. Ella tiene más poder de lo que la gente cree. Esa es la sensación que tengo. Ella le resta y a mediano plazo.”

Al referirse a la vicepresidenta, fue mucho más allá, afirmando que ella no es más que un adorno y que la ‘ningunean’ dentro del propio gobierno: “Es una mujer valiosa que salió de la nada. ¿Sabe por qué la puso Petro? Porque sacó 700.000 votos. Si no, no la pone. No vaya a creer que Petro es seguidor de Francia. La tienen ninguneada. No le dan mucha presencia en el Gobierno.”

Ese señor Tobón es un payaso, no tiene capacidad para gobernar y ojalá no lo vayan a elegir alcalde, pero acá dice muchas verdades, especialmente sobre Quintero, la tal gestora social y la señora Alcocer. Nada que no sea evidente. Qué gente más peligrosa. https://t.co/oUia0owMIV — Mais (@MaisAngel) December 11, 2022