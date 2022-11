Tuvo que defenderla: Mary Mendes habló de su reemplazo en ‘La Red’

Mary Méndez es una de las presentadoras que conforma el grupo de ´La Red´, el programa de chismes que se transmite los fines de semana a través del Canal Caracol, y ademas tiene una amplia trayectoria en medios del país.

Tras notar su marcada ausencia en el programa durante los últimos capítulos, y ver a su reemplazo Daniela Galvis, una vez mas sentada junto al resto del equipo, los cibernautas han atacado de manera reiterada al reemplazo de Mendez por medio de redes sociales.

A raíz de este revuelo, la presentadora que en estos momentos se está tomando sus vacaciones y que el próximo sábado volverá a la pantalla del magazín, decidió alzar su voz en redes sociales, y pidiendo respeto por el trabajo de su colega.

Mary Méndez se molestó con los ataques que su reemplazo en ‘La Red’ ha recibido

Daniela Galvis, quien en realidad hace parte del equipo de la emisora popular ´La Kalle´ esta reemplazando a Mendez por estos fines de semana. Y si bien la presentadora de planta de la producción esta próxima a volver a su horario habitual, no ha impedido que vea la manera en que su colega es tratada, y lanzó una fuerte declaración.

“Llevo dos semanas de vacaciones, porque solamente fueron dos semanas, y la cantidad de mensajes que he recibido es una cosa que digo: ‘¿por qué son tan lindos?’. Todo eso me llena el alma, pero resulta que a esta ‘pelada’ que me está reemplazando, yo no la conozco, la están tratando mal, cuando lo único que está haciendo es su trabajo”. afirmó la presentadora oriunda de la costa colombiana.

Mary afirmó de igual manera que entiende el sentimiento de los espectadores al ver a un reemplazo o una persona ocupara un lugar que le pertenece a alguien más, pero reiteró que eso no es motivo para enojarse, pues al fin y al cabo, Daniela solo está haciendo allí su trabajo.

“Me parece ‘barro’ leer comentarios despectivos hacia ella porque no tiene la culpa y no la pueden comparar conmigo, así como a mí no me pueden comparar con nadie. Yo entiendo su amor y lo abrazo, pero no puedo con esos mensajes en contra de una ‘pelada’ que lo único que está haciendo es su trabajo y que se sienta allí con esa manada de lobos. ¿Ustedes saben lo que es sentarse en esa silla? Se necesitan huevos”. comentó Mendéz

Al terminar, Méndez le solicitó a los televidentes ponerse en el lugar de la presentadora, y de quienes hacen ese trabajo, pues para ella es de ‘valientes’ el reto diario que tienen los presentadores de televisión, sea cual sea su rama.

Este es el video de Mary Méndez hablando de los ataques que ha recibido Daniela por ser su reemplazo en ‘La Red’: