¿Se tragó un hombre? Mary Méndez asustó a sus fans con su voz

Más de uno imaginó que Mary Méndez se había tragado un hombre, pues su tono de voz tan agudo no solo asustó sino que también llegó a preocupar a más de uno.

A través de varias historias de Instagram, la presentadora de ‘La Red’ reveló la razón por la que no estaba tan bien y sobre todo el por qué ahora estaba tomando un tinto frío. “Ok, no puedo hablar, no tengo voz, o bueno tengo voz, pero me acabo de levantar con esta voz (risas), no sé por qué sucedió...bueno, no mentira, sí sé por qué fue...fue por el uh, uh ah, del viernes y por toda la celebración del fin de semana y ahora me toca curar mi garganta con tinto frío”, dijo la rubia.

Ante ello le llovieron una gran cantidad de críticas, pues pese a que realmente hubo quienes se preocuparon por su salud, ella mostró que se lo tomó muy a la ligera, pues consideró que con solo tomar una bebida fría todo mejoraría.

Mary Méndez fue criticada por su voz

“Con esa voz querida Mary....y usted tomando tinto trío, cuándo se mejora, te aconsejo toma miel de abejas y si quieres más métete a Youtube y busca para que te mejores de la pobre garganta....Suerte”, “Y ella por qué habla como hombre”, “Eso le pasa por estar de celebración y amanecida”, fueron algunos de los comentarios que surgieron tras su aparición en público en la que dejó ver que para Mandy Méndez eso era algo pasajero y que muy pronto recuperaría su voz.

Sin embargo, el público siguió siendo implacable sobre todo al momento de indicar que esa bebida no era el mejor remedio para su mal. Ante ello, ella ignoró todo tipo de recomendación casera que le hicieran sus seguidores y argumentó que endulzó su bebida con azúcares no tan refinados y que eso era suficiente para aclarar o recuperar su voz.