“No hemos sido amigas”: exparticipante de MasterChef ‘echó al agua’ a Claudia Bahamón y al reality

‘Masterchef Celebrity’ es uno de los concursos y realities que mejor acogida ha tenido dentro de la televisión colombiana en años recientes. Sus televidentes siempre están atentos al anuncio de una nueva temporada, y es claro que las ediciones donde las celebridades concursan son las más populares de la franquicia.

Este programa ha dado varios momentos controversiales y uno que ha quedado muy presente para quienes han seguido de cerca la competencia es de Alexandra Montoya, ya que ella tan solo se fue de la competencia y ya.

Cuando toda esta polémica se desató, la famosa dijo en esos momentos que, además, había salido en de pelea con la presentadora Claudia Bahamón, porque a su parecer, fue bastante ‘insensible’ al momento en que ella anunció su retiro.

Ya han pasado varios meses desde la última emisión del reality culinario, Montoya ha reaparecido en medios para volver a echarle leña al fuego de la situación en una reciente entrevista con Tropicana.

Alexandra Montoya le echó el agua sucia a Masterchef y a su presentadora en entrevista

En la charla con la cadena radial, Alexandra reveló la razón de su shockeante salida del programa: “Tengo una cláusula de confidencialidad, por supuesto que no puedo contar ciertas cosas, pero uno tiene que estar donde se sienta bien, donde las reglas sean iguales para todos. Yo me di cuenta de que no era feliz. Yo no podía ver a mi hijo y la prioridad en mi caso es mi hijo. Sabía que eran unas jornadas extensas, pero no me imaginé que tanto”, aseveró la comediante.

Acerca de las especulaciones que ella misma creó sobre su pelea con Claudia Bahamón, terminó por cambiar sus palabras y afirmó que jamás hubo pelea y que simplemente ‘se sentía infeliz en el programa’: “Yo no peleé con nadie, yo no discutí con nadie. No era feliz. La vida no es solo plata, puse eso en la balanza e hice lo que Dios me dio: tranquilidad, serenidad y paz”.

Refiriéndose a Claudia, afirmo que no tienen ningún problema con ella, y que la forma en que anunció su salida del programa no fue algo que se haya tomado personal: “Ella tiene que hacer un papel, me imagino. Nunca hemos sido amigas, nos hemos encontrado en diferentes escenarios, pero no hemos sido amigas”.