MasterChef: la confesión de Claudia Bahamón a Pamela Ospina que la dejó nerviosa

En medio de mucha tensión, se vivió un divertido momento en un nuevo capitulo de MasterChef Celebrity. Tras conocer que Lady Noriega fue la nueva eliminada del programa de cocina, el resto de los participantes tuvieron un nuevo y complicado reto: preparar un plato ruso.

El jurado explicó que los famosos debían hacer un Salmón Kulibiak, también conocido como pastel de salmón ruso o empanada rusa. Asimismo, Christopher Carpentier explicó que este plato consiste en una “masa tradicional que adentro tiene salmón, arroz, duxelle, huevo y espinaca”.

Al ser una preparación poco común en este lado del mundo, el ambiente se puso tenso en el set debido a que los concursantes no sabían ni cómo empezar. Por su parte, Claudia Bahamón rompió el hielo de una forma muy creativa para hacerlos reír.

Claudia Bahamón soñó con Pamela Ospina y la puso nerviosa en MasterChef

La presentadora del programa, Claudia Bahamón, soltó un comentario que impresionó a la Pamela Ospina. “Pamela, soñé contigo”, expresó y la comendiante le respondió: “uy cómo me fue?”, mientras el resto de los compañeros soltaron carcajadas e hicieron ruido.

Por su parte, Bahamón le contestó: “súper bien”, provocando aún más risas. “Pues no sé a qué se refiere eso… de pronto me fue bien en algún reto, quién sabe, pero me parece emocionantísimo”, agregó Ospina.

Otra en intervenir en la conversación de MasterChef fue Aida Morales, quien aseguró: “Es una incógnita porque ‘Claudita’ es como los caballeros, no tiene memoria”. Por otro lado, Luis Fernando Arias, mejor conocido como Estiward G, le dijo a Claudia Bahamón que había soñado con ella.

“Soñé contigo anoche. Que teníamos una hermosa familia, un lindo niño que se llamaba Esneider G. Bahamón, con esos rasgos finos de Clauidita, con el afrito, pero un afrito mono… uff elegante”, expresó provocando que la conductora se sonrojara.

Claudia Bahamón siempre acumula anécdotas en 'MasterChef'. Foto: Instagram @claudiabahamon

Fuerte discusión entre Isabella Santiago y Ramiro Meneses

Todo comenzó cuando sostenían un intercambio de ideas sobre si sellar un atún o servirlo al natural. La modelo transgénero opinaba que debía sellarse, pero el también actor pensaba lo contrario.

Al ser capitana del equipo púrpura, Isabella Santiago insistió más de la cuenta y Ramiro Meneses perdió la paciencia al responder: “Entonces, sellémosle el hijuep… atún a ver si se calma”.

Después apareció el chef Jorge Rausch y al ver el platillo confirmó que efectivamente debía servirse el atún sin sellarse. Sin embargo, frente al jurado la famosa argumentó que su compañero es quien había dicho que el atún debía sellarse.

Como era de esperarse, Ramiro Meneses reaccionó y comenzó un momento de tensión. “Tiene uno que tener mucho morro en la vida para transformar las cosas a favor. Menos mal están las cámaras”, se defendió el artista, según reseña Pulzo.

Isabella Santiago intentó criticar nuevamente al actor, pero este la paró en seco y expresó: “No, no me estás diciendo eso, porque no me has dejado trabajar”. Después añadió: “Pero me acababa de decir todo lo contrario, que el atún tocaba sellarlo. Yo digo las cosas de frente”.

Aunque la modelo matenía su posición ante la polémica del atún, los televidentes de MasterChef Celebrity tampoco la respaldaron en redes sociales. Rápidamente comenzaron a difundir memes en Twitter, al punto que Isabella Santiago se volvió tendencia.