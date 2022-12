“Nos damos en la jeta por Shakira”: Ricardo Quevedo habla de Qatar 2022

El amor y respeto hacía Shakira se ha vuelto universal, sin embargo, en un reciente debate entre humoristas colombianos quedó claro que no hay nada que moleste más a los colombianos es que ofendan a esta artista que ha dado de qué hablar durante este 2022 por su ruptura con Gerard Piqué.

Por eso, más de uno apoyó las divertidas declaraciones que hiciera Ricardo Quevedo ante el panel de colegas quienes pusieron en la mesa de conversación de cómo habría sido la actitud de los hinchas colombianos en Qatar 2022. Ante esto, el elocuente personaje aseguró que éstos no hubieran aguantado tanta presión de parte de los demás seguidores de los demás equipos y que era casi seguro que ya más de uno hubiera sido protagonista de las más fuertes peleas, pues no aguantarían incluso que se hablara mal de Shakira.

“Ya nos hubiéramos dado en la jeta con alguien allá. Si hay algo que no aguante un colombiano es que se metan con otro colombiano...Nosotros podemos odiarnos entre nosotros, pero que venga un extraño a hablar mal de un colombiano es algo que no toleramos. uy nos vamos en contra de él. Y otra cosa que nos une como colombianos es el amor a Shakira...se arma un mier... si hablan mal de ella. Nos damos en la jeta por ella”, dijo Quevedo.

Humoristas apoyan a Shakira

Esta divertida, pero muy honesta declaración no solo consolida el amor que todos sienten hacía Shakira , sino también demuestra el respeto que hay hacía su identidad y cómo con su carrera ha dejado en alto el nombre de Colombia en el mundo. Ante ello, no solo surgieron risas, sino también una serie de comentarios en apoyo a esta idea de que colombiano que se respete no ofende a la artista ni a nadie que quiera desprestigiar a su gentilicio.

“Los únicos que podemos ofender a un colombiano, somos los colombianos. De resto no. Y pobre del que se meta con Shakira… jajajaja te amamos Shakira”, escribió en su publicación el comediante Ricardo Quevedo quien con esta declaración se ganó el respaldo de todo aquel que admira y ha apoyado a la intérprete de ‘Monotonía’ quien ha vivido todo un tormento durante este 2022, pero que ha salido adelante gracias al cariño de su fiel fanaticada.