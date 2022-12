¿Será será?’: la respuesta de Johnny Rivera ante su salida del clóset

La sexualidad de Johnny Rivera es puesta en tela de juicio una vez más en redes sociales y el cantante ha salido a dar nuevas declaraciones sobre sí ‘saldrá del closet’ o no. No es la primera vez que se encuentra con esta pregunta cuando revisa sus redes sociales.

Por curiosidad o ganas de llamar la atención, son varios los cibernautas que suelen preguntarles a sus celebridades acerca de su orientación sexual, y personalidades como Pipe Bueno, Maluma o J Balvin, a pesar de que jamás muestran comportamientos o referencias a sus gustos hacia otros géneros que no sea el femenino, hay quienes insisten en cuestionar este tema.

En varias ocasiones han salido estos personajes a calmar las aguas con estos comentarios, confirmando que no sienten atracción por los hombres pero que, de ser así, no sería algo que consideren mal o algo que deba ser ocultado, y Johnny Rivera no ha sido ajeno a estos comentarios. De hecho, recientemente su sexualidad fue cuestionada nuevamente.

Le piden a Johnny Rivera que ‘salga del closet’ y así respondió

El cantante realizó una dinámica de ‘Preguntas y Respuestas’ por medio de su cuenta de Instagram, y uno de sus seguidores sacó el tema de su orientación sexual a colación, con la pregunta ‘¿te gustan los hombres?’.

Ni corto ni perezoso, el cantante harto de que esta pregunta sea recurrente, pero de la manera más amable y honesta, le hizo saber a quién hizo el cuestionamiento cuál es su verdadera orientación sexual:

“Esto a mí me tiene... ni rabia me da, pero yo no sé en qué idioma hablar. No me gustan los hombres, me encantan las mujeres.” afirmó en un principio el papá de Andy Rivera.

Además, explicó la razón por la que sigue respondiendo a esta clase de comentarios, pero que espera que con esta afirmación ya dejen de hacerle la misma pregunta una y otra vez.

“Me toca responder porque si no respondo, este man va a quedar pensando ‘entonces si es gay porque ignora la respuesta’, y no. No tengo nada contra los gays, simplemente no lo soy.”, comentó el cantante.

En este video se ve la respuesta completa de Johnny Rivera ante el cuestionamiento de su supuesta homosexualidad:

Jhonny Rivera es criticado tras mostrar su cirugía estética

“Si ven lo buen patriota que soy yo. Amarillo, azul y rojo. Sí han visto como cuando uno se pinta la cara con la banderita así de lado. Yo me las mandé a tatuar de una vez”, expresó Jhonny Rivera en tono de chiste ante el aspecto y coloración que ha tomado su operación y de la que de inmediato surgieron cientos de comentarios en contra.

“Lo dejaron peor”, “Amigo Jhonny para esos morados le recomiendo crema de árnica se quitan rápido y desinflama”, “Que vanidoso”, “Traté de reírme, pero no encontré el chiste”, fueron algunas de las reacciones que se apreciaron tras su publicación en la que más de uno estuvo preocupado por su salud, pero éste lo tomó en broma y eso causó malestar entre sus seguidores.