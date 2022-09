“Lo dejaron peor”: critican cirugía que se realizó Jhonny Rivera

Jhonny Rivera no ha dejado de sorprender a sus seguidores al verse muy activo a través de las redes sociales. En ellas no escatima en nada, incluso en sí las imágenes son favorables o no, ya que parece que se le olvida que el público suele ser implacable con sus comentarios.

Por eso, no es de extrañar que tras el anuncio que hiciera de la cirugía estética que eliminaría por completo las bolsas que solían hacerse debajo de sus ojos y que le marcaban aún más sus ojeras, éste fuera duramente criticado, ya que no solo mostró el antes, sino también el después sin medir las consecuencias de ello, ya que apenas tiene pocos días de haberse realizado este procedimiento, por lo que sigue muy hinchado y poco atractivo de ser visto por sus fans.

Sin embargo, él no le teme a nada, porque grabó y publicó un video en el que se muestra muy al natural y exponiendo las marcas que le dejó esta operación estética, pero lo peor de todo es que se hizo burlas acerca de las tonalidades que ha adquirido su piel y en la que según él destacan los colores de la bandera colombiana como lo son el amarillo, azul y rojo.

Jhonny Rivera es criticado tras mostrarse a pocos días de su cirugía estética

“Si ven lo buen patriota que soy yo. Amarillo, azul y rojo. Sí han visto como cuando uno se pinta la cara con la banderita así de lado. Yo me las mandé a tatuar de una vez”, expresó Jhonny Rivera en tono de chiste ante el aspecto y coloración que ha tomado su operación y de la que de inmediato surgieron cientos de comentarios en contra.

“Lo dejaron peor”, “Amigo Jhonny para esos morados le recomiendo crema de árnica se quitan rápido y desinflama”, “Que vanidoso”, “Traté de reírme, pero no encontré el chiste”, fueron algunas de las reacciones que se apreciaron tras su publicación en la que más de uno estuvo preocupado por su salud, pero éste lo tomó en broma y eso causó malestar entre sus seguidores.